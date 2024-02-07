Президент: Качество казахстанских дорог пока не наблюдается

Президент, Поручения, Правительство
113
Дана Аменова
Корреспондент

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что следует активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

— Перед нами стоит стратегическая задача сделать Казахстан полноценным транспортно-логистическим центром и транзитным хабом Евразии. Для ее реализации создано Министерство транспорта. Ожидаю от ведомства оперативных и эффективных решений по широкому спектру вопросов. В первом полугодии 2024 года нужно принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли. А проблем там немало. В частности, необходимо ускорить работу по обновлению вагонов, а также устранить дефицит собственного контейнерного парка. Нужно реализовать все намеченные проекты по расширению магистральной сети (1,3 тыс. км к 2028 году). Предстоит провести тотальную цифровизацию процессов, что позволит значительно повысить эффективность и производительность отрасли, сэкономить бюджетные средства,  — подчеркнул он.

Отдельно президент прокомментировал ситуации с автодорогами.

— До сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы «Астана – Балхаш – Алматы», который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: «Атырау – Астрахань», «Актобе – Кандыагаш», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск». Поручаю в текущем году наконец завершить их модернизацию. При этом надо учесть ряд важных моментов. Как показывает анализ, тендеры на строительство автомобильных дорог республиканского значения обычно выигрывают иностранные компании. К таким проектам надо привлекать отечественные компании, обладающие должной квалификацией и необходимой техникой. Проекты по строительству автодорог надо увязать с созданием производств дорожной техники с высокой степенью локализации. Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели – казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается, — заключил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #Правительство #заседание #дороги #качество

Популярное

Все
Платежный переполох
Огонь уничтожил все
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Рожденный в степи знаменосец Победы
Мир, полный лжи
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Наурыз как событие нового формата
Ниже некуда!
Любовь без предрассудков
Авторынок Казахстана: прорыв после стагнации
...И мусор сгодится
Деньги для снижения износа
Welcome to Kazakhstan!
Принципиальность и дисциплина
Ночь. Прошлое. Стихи...
Созвездие талантов
Не растерять бесценное наследие
Не без неожиданностей
Сформирован пул проектов
Мукомольный заработал вновь
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
Оперетта «Мадемуазель Нитуш» зазвучала на казахском языке в Астане
26 машин попали в ДТП на трассе в Жамбылской области
Как развивать возобновляемые источники энергии в Казахстане, рассказали эксперты
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Участие Токаева в расширенном заседании правительства – сам…
Переносы сроков уже недопустимы – Токаев о модернизации эне…
Qarmet должен начать производить сталь для автомобилей – То…
Правительство и акимы должны кардинально обновить подходы к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]