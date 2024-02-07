Президент: Качество казахстанских дорог пока не наблюдается

— Перед нами стоит стратегическая задача сделать Казахстан полноценным транспортно-логистическим центром и транзитным хабом Евразии. Для ее реализации создано Министерство транспорта. Ожидаю от ведомства оперативных и эффективных решений по широкому спектру вопросов. В первом полугодии 2024 года нужно принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли. А проблем там немало. В частности, необходимо ускорить работу по обновлению вагонов, а также устранить дефицит собственного контейнерного парка. Нужно реализовать все намеченные проекты по расширению магистральной сети (1,3 тыс. км к 2028 году). Предстоит провести тотальную цифровизацию процессов, что позволит значительно повысить эффективность и производительность отрасли, сэкономить бюджетные средства, — подчеркнул он.

Отдельно президент прокомментировал ситуации с автодорогами.

— До сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы «Астана – Балхаш – Алматы», который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: «Атырау – Астрахань», «Актобе – Кандыагаш», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск». Поручаю в текущем году наконец завершить их модернизацию. При этом надо учесть ряд важных моментов. Как показывает анализ, тендеры на строительство автомобильных дорог республиканского значения обычно выигрывают иностранные компании. К таким проектам надо привлекать отечественные компании, обладающие должной квалификацией и необходимой техникой. Проекты по строительству автодорог надо увязать с созданием производств дорожной техники с высокой степенью локализации. Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели – казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается, — заключил Касым-Жомарт Токаев.