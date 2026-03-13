Казахстанские дзюдоисты выступят на European Open в Польше

Спорт
94

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала список спортсменов, которые примут участие в турнире European Open 2026, который пройдет в Варшаве (Польша), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В престижных соревнованиях примут участие казахстанские дзюдоисты. Предварительный состав национальной сборной выглядит следующим образом:

Мужчины

до 60 кг: Сунгат Нурлатулы, Нурдаулет Мирамбеков, Асылхан Зинуллин, Токтар Умиталиев

до 66 кг: Мейирбек Байзаков, Нурсултан Зайзагалиев, Акжигит Насыр

до 73 кг: Мади Жеткерген, Ерсултан Дуйсенхан

до 81 кг: Азат Кумисбай, Жалгас Кайролла, Айгали Калдыбек, Ерзат Аргынов

до 90 кг: Акжол Дуйсенбаев, Даниил Крылов, Айбол Нысанали

до 100 кг: Аскар Биржанов

свыше 100 кг: Санжар Жаборов

Женщины

до 48 кг: Тасним Абдуали, Инкар Куралбай, Аяна Дуйсенбай

до 52 кг: Меруерт Сарсенова, Аружан Ережепова

до 57 кг: Карина Каракенова

до 63 кг: Асылжан Орынбасарова, Самалай Ергалиева, Ханзада Кайратова, Дамеля Асылханова

до 70 кг: Молдир Нарынова, Кристина Сотникова

до 78 кг: Шынар Абатова, Аруна Жангельдина

свыше 78 кг: Камила Берликаш

Отметим, что турнир пройдет 14–15 марта.

#Спорт #дзюдо #НОК

