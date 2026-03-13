Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала список спортсменов, которые примут участие в турнире European Open 2026, который пройдет в Варшаве (Польша), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В престижных соревнованиях примут участие казахстанские дзюдоисты. Предварительный состав национальной сборной выглядит следующим образом:
Мужчины
до 60 кг: Сунгат Нурлатулы, Нурдаулет Мирамбеков, Асылхан Зинуллин, Токтар Умиталиев
до 66 кг: Мейирбек Байзаков, Нурсултан Зайзагалиев, Акжигит Насыр
до 73 кг: Мади Жеткерген, Ерсултан Дуйсенхан
до 81 кг: Азат Кумисбай, Жалгас Кайролла, Айгали Калдыбек, Ерзат Аргынов
до 90 кг: Акжол Дуйсенбаев, Даниил Крылов, Айбол Нысанали
до 100 кг: Аскар Биржанов
свыше 100 кг: Санжар Жаборов
Женщины
до 48 кг: Тасним Абдуали, Инкар Куралбай, Аяна Дуйсенбай
до 52 кг: Меруерт Сарсенова, Аружан Ережепова
до 57 кг: Карина Каракенова
до 63 кг: Асылжан Орынбасарова, Самалай Ергалиева, Ханзада Кайратова, Дамеля Асылханова
до 70 кг: Молдир Нарынова, Кристина Сотникова
до 78 кг: Шынар Абатова, Аруна Жангельдина
свыше 78 кг: Камила Берликаш
Отметим, что турнир пройдет 14–15 марта.