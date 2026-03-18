Казахстанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Хорватии
Сборная Казахстана по дзюдо примет участие в Кубке Европы, который состоится в Дубровнике (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Международная федерация дзюдо (IJF) представила предварительные составы команд.
В список участников на данный момент входят девять спортсменов.
Мужчины
До 60 кг: Дамир Болатбеков
До 66 кг: Канат Сейилхан
До 73 кг: Данияр Шамшаев, Айбек Жакашов
До 81 кг: Канат Абитулы
До 90 кг: Дидар Хамза
До 100 кг: Ермухан Естай
Женщины
До 48 кг: Сымбат Тагай
Свыше 78 кг: Толкын Турсынакынова
Кубок Европы пройдет с 28 по 29 марта.