Казахстанские дзюдоисты завоевали три медали на Кубке Европы в Хорватии
Сборная Казахстана завоевали три медали в первый Кубка Европы в Дубровнике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В активе нашей команды «золото», «серебро» и «бронза».
В весовой категории до 73 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Данияр Шамшаев.
Серебряным призером турнира стал Дамир Болатбеков (до 60 килограммов).
Третьей на Кубке финишировала Толкын Турсынакынова, отличившаяся в категории свыше 78 килограммов.