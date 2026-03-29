В весовой категории до 73 килограммов не было равных Данияру Шамшаеву

Сборная Казахстана завоевали три медали в первый Кубка Европы в Дубровнике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В активе нашей команды «золото», «серебро» и «бронза».

В весовой категории до 73 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Данияр Шамшаев.

Серебряным призером турнира стал Дамир Болатбеков (до 60 килограммов).

Третьей на Кубке финишировала Толкын Турсынакынова, отличившаяся в категории свыше 78 килограммов.