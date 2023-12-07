Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане

Переход к единому часовому поясу никак не повлияет на здоровье казахстанцев. К такому выводу пришли участники круглого стола в Службе центральных коммуникаций, сообщает Kazpravda.kz

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Сегодня в Казахстане функционируют два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6. Однако в обществе до сих пор ведутся споры о том, насколько это целесообразно. Казахстанские ученые всесторонне на протяжении года изучали вопрос установления единого часового пояса на территории страны. В состав рабочей группы при МТИ вошли представители Астрофизического института им. Фесенкова, Института генетики и физиологии, Института географии и водной безопасности, Института молекулярной биологии и биохимии им. Айтхожина, Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, учёные, эксперты, общественные деятели, депутаты Парламента РК и представители всех государственных органов. Специалисты рабочей группы подготовили и утвердили отчет, основанный на научных доказательствах.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев считает, что использование постоянных часовых поясов, близких к природному времени, положительно повлияет на здоровье граждан, экономику и безопасность в казахстанском обществе.

По его мнению, такая мера благоприятно скажется на ведении бизнеса, упростит координацию между регионами и поможет наладить трансграничные связи.

«Согласно научному консенсусу, для здоровья и безопасности человека лучше использовать постоянные часовые пояса, которые максимально приближены к естественному солнечному времени. Это исключает десинхроноз, представляющий собой рассогласование между биоритмами и становящийся причиной усталости, депрессии, бессонницы, развития сердечно-сосудистых заболеваний; также исключает объективные предпосылки для хронического недосыпания, усталости, создает благоприятные условия для эффективной коммуникации между жителями разных регионов, снижая временные издержки», — отметил Куаныш Еликбаев.

Как отметили в ходе встречи эксперты, более 100 стран мира сегодня используют единый часовой пояс. Значительная же часть Казахстана живет с опережением географического времени по административному часовому поясу UTC+6, в то время, как территориально эти регионы расположены в часовом поясе UTC+5.

О влиянии часовых поясов на физиологию и здоровье граждан высказался заведующий кафедрой нормальной физиологии медицинского университета «Астана» Курейш Хамчиев. Он уверен, что переход на единый часовой пояс будет очень положительным.

«Он не влияет на здоровье людей, но принесет очень много экономических выгод государству и населению», — сказал Хамчиев.

Специалист по прикладной хронобиологии, член межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени Болат Нухожаев напомнил, что эта тема не раз обсуждалась жителями разных регионов страны, в том числе Кызылординской и Костанайской областей.

По его словам, мировая практика свидетельствует о том, что у человеческого организма бескрайние и обширные адаптационные возможности. Тем не менее, они не безграничны. Биологическим часам подчиняются многие функции человеческого организма, в том числе и нервная система. В Европе даже проводили эксперимент показывающий, как нахождение в том или ином часовом поясе из-за стресса отражается на количестве суицидов и вызовых скорой помощи.

«Два часовых пояса доставляют определенное неудобство, связанное с транспортными и логистическими издержками. Мы теряем время, когда на западе страны рабочий день еще не начался, а в Астане уже идет час рабочего времени. А когда на западе еще идет рабочее время, а в Астане оно уже закончилось. Плюс разница в расписании поездов и самолетов, в результате накапливается значительная сумма потерь в ВВП. Стало известно в последние годы, что наши 24-часовые сутки – человеческое изобретение, а не природное. Чтобы истинный полдень и социальный полдень были максимально совпадали, их нужно сделать ближе», — заключил депутат Мажилиса Еркин Абиль.

Напомним, Правительство может принять решение о переходе на единый часовой пояс UTC+5 на территории Казахстана в 2024 году.