Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане

Общество, Здравоохранение
1223
Аменова Дана
Корреспондент

Переход к единому часовому поясу никак не повлияет на здоровье казахстанцев. К такому выводу пришли участники круглого стола в Службе центральных коммуникаций, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ortcom.kz

Сегодня в Казахстане функционируют два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6. Однако в обществе до сих пор ведутся споры о том, насколько это целесообразно. Казахстанские ученые всесторонне на протяжении года изучали вопрос установления единого часового пояса на территории страны. В состав рабочей группы при МТИ вошли представители Астрофизического института им. Фесенкова, Института генетики и физиологии, Института географии и водной безопасности, Института молекулярной биологии и биохимии им. Айтхожина, Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, учёные, эксперты, общественные деятели, депутаты Парламента РК и представители всех государственных органов. Специалисты рабочей группы подготовили и утвердили отчет, основанный на научных доказательствах.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев считает, что использование постоянных часовых поясов, близких к природному времени, положительно повлияет на здоровье граждан, экономику и безопасность в казахстанском обществе.

По его мнению, такая мера благоприятно скажется на ведении бизнеса, упростит координацию между регионами и поможет наладить трансграничные связи.

«Согласно  научному консенсусу, для здоровья и безопасности человека лучше использовать постоянные часовые пояса, которые максимально приближены к естественному солнечному времени. Это исключает десинхроноз, представляющий собой рассогласование между биоритмами и становящийся причиной усталости, депрессии, бессонницы, развития сердечно-сосудистых заболеваний; также исключает объективные предпосылки для хронического недосыпания, усталости, создает благоприятные условия для эффективной коммуникации между жителями разных регионов, снижая временные издержки»,  — отметил Куаныш Еликбаев. 

Как отметили в ходе встречи эксперты, более 100 стран мира сегодня используют единый часовой пояс. Значительная же часть Казахстана живет с опережением географического времени по административному часовому поясу UTC+6, в то время, как территориально эти регионы расположены в часовом поясе UTC+5.

О влиянии часовых поясов на физиологию и здоровье граждан высказался заведующий кафедрой нормальной физиологии медицинского университета «Астана» Курейш Хамчиев. Он уверен, что переход на единый часовой пояс будет очень положительным.

«Он не влияет на здоровье людей, но принесет очень много экономических выгод государству и населению»,  — сказал Хамчиев.

Специалист по прикладной хронобиологии, член межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени Болат Нухожаев напомнил, что эта тема не раз обсуждалась жителями разных регионов страны, в том числе Кызылординской и Костанайской областей.

По его словам, мировая практика свидетельствует о том, что у человеческого организма бескрайние и обширные адаптационные возможности. Тем не менее, они не безграничны. Биологическим часам подчиняются многие функции человеческого организма, в том числе и нервная система. В Европе даже проводили эксперимент показывающий, как нахождение в том или ином часовом поясе из-за стресса отражается на количестве суицидов и вызовых скорой помощи.

 «Два часовых пояса доставляют определенное неудобство, связанное с  транспортными и логистическими издержками. Мы теряем время, когда на западе страны рабочий день еще не начался, а в Астане уже идет час рабочего времени. А когда на западе еще идет рабочее время, а в Астане оно уже закончилось. Плюс разница в расписании поездов и самолетов, в результате накапливается значительная сумма потерь в ВВП. Стало известно в последние годы, что наши 24-часовые сутки – человеческое изобретение, а не природное. Чтобы истинный полдень и социальный полдень были максимально совпадали, их нужно сделать ближе», — заключил депутат Мажилиса Еркин Абиль

Напомним, Правительство может принять решение о переходе на единый часовой пояс UTC+5 на территории Казахстана в 2024 году.  

#казахстан #регионы #обсуждение #эксперты #мнение #ученые #часовой пояс #время

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родс…
Арестован глава департамента экологии ВКО
Партия AMANAT станет кузницей кадров для женщин-лидеров
Испанский казах ищет биологическую мать в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]