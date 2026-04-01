Казахстанские гимнасты выступят на этапе Кубка мира в Египте
Тренерский штаб мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике определился с составом на участие в этапе Кубка мира в Каире (Египет), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В столице Египта нашу страну представят Нариман Курбанов, Зейнолла Идрисов, Ильяс Азизов, Асан Салимов, Алтынхан Темирбек.
Этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 апреля.
Добавим, что на предыдущем ЭКМ в Турции наша сборная завоевала одну медаль. В упражнениях на коне Зейнолла Идрисов показал второй результат.