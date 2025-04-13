Казахстанские хирурги научились удалять опухоль молочной железы
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Позволяющий сохранить внешний вид пациентки
В настоящее время технология проходит стадию клинических исследований, передает Kazpravda.kz
Хирурги Национального научного онкологического центра в Астане разработали инновационный метод удаления опухолей молочной железы, позволяющий сохранить внешний вид пациентки и ускорить процесс восстановления, сообщает Минздрав.
Эта методика основана на использовании имплантов, созданных отечественными учеными.
В настоящее время технология проходит стадию клинических исследований.
С начала года в центре успешно проведено более 30 подобных операций без осложнений.