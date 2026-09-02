Первый пациент

Август 2026 года войдет в историю медицины города: в мегаполисе впервые успешно выполнена аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Первым пациентом стал 56-летний Амиржан А. После трансплантации специалисты зафиксировали приживление клеток и положительную динамику показателей крови, а пациент уже выписан домой в стабильном состоянии.

Аутологичная трансплантация, проведенная на базе городской многопрофильной больницы совместно с онкологическим цент­ром, стала результатом длительной подготовки, формирования необходимой инфраструктуры и слаженной работы специалистов разных медицинских организаций. Еще в мае в Научно-производственном цент­ре трансфузиологии у пациента были заготовлены гемопоэтичес­кие стволовые клетки. Для их выделения использовался специальный сепаратор. После этого клеточный материал подвергли криоконсервации при ультранизкой температуре. Следующим важнейшим этапом стала транс­портировка. Клетки доставили в Шымкент в специальном сосуде Дьюара с соблюдением требований холодовой цепи.

Таким образом, первая шымкентская трансплантация представляла собой не одномоментную операцию, а целую технологическую цепочку, в которой каждый этап имел принципиальное значение: медицинская подготовка пациента, мобилизация и заготовка клеток, их обработка и криоконсервация, хранение, транс­портировка и последующее введение.

По словам директора городской многопрофильной больницы Талгата Курманова, подготовка к трансплантации заняла продолжительное время.

– Термин «аутологичная транс­плантация» может показаться сложным для человека без медицинского образования, – говорит он. – Но его принцип достаточно прост: пациент получает обратно собственные заранее заготовленные кроветворные стволовые клетки.

Именно это отличает аутологичную трансплантацию от аллогенной, при которой используются клетки донора.

Казахстанские нормативные документы определяют аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток как пересадку собственных клеток пациента – периферической крови, пуповинной крови или костного мозга. В клинической практике аутологичная транс­плантация применяется, в частности, как способ восстановления кроветворения после интенсивного противоопухолевого лечения.

После проведения транс­плантации врачи наблюдали за состоя­нием пациента и лабораторными показателями. Специалисты зафиксировали приживление клеток и положительную динамику показателей крови. Этот результат имеет значение не только для самого пациента, но и для дальнейшего развития трансплантационной службы в регионе.

В городской многопрофильной больнице уже сформирован серьез­ный потенциал для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Центр оснащен современным ангиографическим комплексом Philips Azurion, что позволяет проводить широкий спектр малоинвазивных процедур под визуальным контролем.

За медпомощью сюда обращаются жители Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областей, а также пациенты из Кыргызстана.

Отдельное направление работы – обмен опытом. Специалис­ты центра взаимодействуют с коллегами из России, Японии, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Появление возможности проводить аутологичную трансплантацию в Шымкенте позволяет приблизить высокотехнологичную помощь к жителям южных регионов страны. Речь идет о создании нового направления работы, требующего постоянной готовности специалистов, соответствующей инфраструктуры и соблюдения строгих требований на каждом этапе.