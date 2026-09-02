Первый пациент

Медицина
Ксения Черника

В Шымкенте впервые провели аутологичную трансплантацию.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Август 2026 года войдет в историю медицины города: в мегаполисе впервые успешно выполнена аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Первым пациентом стал 56-летний Амиржан А. После трансплантации специалисты зафиксировали приживление клеток и положительную динамику показателей крови, а пациент уже выписан домой в стабильном состоянии.

Аутологичная трансплантация, проведенная на базе городской многопрофильной больницы совместно с онкологическим цент­ром, стала результатом длительной подготовки, формирования необходимой инфраструктуры и слаженной работы специалистов разных медицинских организаций. Еще в мае в Научно-производственном цент­ре трансфузиологии у пациента были заготовлены гемопоэтичес­кие стволовые клетки. Для их выделения использовался специальный сепаратор. После этого клеточный материал подвергли криоконсервации при ультранизкой температуре. Следующим важнейшим этапом стала транс­портировка. Клетки доставили в Шымкент в специальном сосуде Дьюара с соблюдением требований холодовой цепи.

Таким образом, первая шымкентская трансплантация представляла собой не одномоментную операцию, а целую технологическую цепочку, в которой каждый этап имел принципиальное значение: медицинская подготовка пациента, мобилизация и заготовка клеток, их обработка и криоконсервация, хранение, транс­портировка и последующее введение.

По словам директора городской многопрофильной больницы Талгата Курманова, подготовка к трансплантации заняла продолжительное время.

– Термин «аутологичная транс­плантация» может показаться сложным для человека без медицинского образования, – говорит он. – Но его принцип достаточно прост: пациент получает обратно собственные заранее заготовленные кроветворные стволовые клетки.

Именно это отличает аутологичную трансплантацию от аллогенной, при которой используются клетки донора.

Казахстанские нормативные документы определяют аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток как пересадку собственных клеток пациента – периферической крови, пуповинной крови или костного мозга. В клинической практике аутологичная транс­плантация применяется, в частности, как способ восстановления кроветворения после интенсивного противоопухолевого лечения.

После проведения транс­плантации врачи наблюдали за состоя­нием пациента и лабораторными показателями. Специалисты зафиксировали приживление клеток и положительную динамику показателей крови. Этот результат имеет значение не только для самого пациента, но и для дальнейшего развития трансплантационной службы в регионе.

В городской многопрофильной больнице уже сформирован серьез­ный потенциал для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Центр оснащен современным ангиографическим комплексом Philips Azurion, что позволяет проводить широкий спектр малоинвазивных процедур под визуальным контролем.

За медпомощью сюда обращаются жители Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областей, а также пациенты из Кыргызстана.

Отдельное направление работы – обмен опытом. Специалис­ты центра взаимодействуют с коллегами из России, Японии, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Появление возможности проводить аутологичную трансплантацию в Шымкенте позволяет приблизить высокотехнологичную помощь к жителям южных регионов страны. Речь идет о создании нового направления работы, требующего постоянной готовности специалистов, соответствующей инфраструктуры и соблюдения строгих требований на каждом этапе.

#медицина #Шымкент #аутологичная трансплантация

Популярное

Все
Проявили мужество
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Вышли во второй раунд
Урожай со школьного огорода
Золото из Бангкока
В подарок – спортплощадка
Инвестиции в будущее страны
Путеводная звезда
Жарайсың, Жания!
Благодарность Мастеру
Минздрав усиливает контроль
Здоровое сердце – здоровый ребенок
Масштабы требуют инфраструктуры
Жаркий лед
Нужна единая ветеринарная инфраструктура
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
Переход к реализации научно-технологических проектов
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Готовят трубы летом
«Карусель» на 100 буренок
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
Передел высокий, хлебный
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Здоровое сердце – здоровый ребенок
Более 4 млн сельчан получили доступ к современной медпомощи
Очереди за талонами к детским стоматологам: что ответили в …
Практическую подготовку будущих врачей усилят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]