Казахстанские хоккеисты прошли в полуфинал IV зимних Юношеских Олимпийских игр
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Сборная Казахстана по хоккею продолжит участие на главных стартах четырехлетия в Канвоне (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz
По информации Минтуризма РК, в заключительном матче группового этапа мужского хоккейного турнира сборная Казахстана разгромила команду Великобритании со счетом 22:13.
Тем самым, сборная Казахстана прошла в полуфинал IV зимних Юношеских Олимпийских игр, сегодня команда сыграет с латышами.
В другом поединке за выход в финал сойдутся Австрия и Дания.