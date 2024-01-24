Казахстанские хоккеисты прошли в полуфинал IV зимних Юношеских Олимпийских игр

Сборная Казахстана по хоккею продолжит участие на главных стартах четырехлетия в Канвоне (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта РК

По информации Минтуризма РК, в заключительном матче группового этапа мужского хоккейного турнира сборная Казахстана разгромила команду Великобритании со счетом 22:13.

Тем самым, сборная Казахстана прошла в полуфинал IV зимних Юношеских Олимпийских игр, сегодня команда сыграет с латышами.

В другом поединке за выход в финал сойдутся Австрия и Дания.