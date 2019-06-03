Казахстанские программисты разработали к предстоящим выборам виртуального помощника "Сайлаумэна"

Фото из Instagram Сайлаумэна
К предстоящим выборам президента республики казахстанские программисты разработали информационно-справочный проект, представляющий собой чат-бот в Telegram, запрограммированный на предоставление пользователям ответов на поступающие вопросы по электоральной, выборной тематике, сообщает Kazpravda.kz
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Специально для молодежной аудитории разработчиками был создан вымышленный интернет-персонаж "Сайлаумэн" (Sailauman). Виртуальный помощник чат-бот "Сайлаумэн" предоставляет пользователям:
• Информацию о ходе проведения выборов;
• Как найти свой избирательный участок;
• Инструкции для избирателей, наблюдателей.
• Прочую информационно-справочную информацию по предстоящим выборам в РК.
Чат-бот "Сайлаумэн" запрограммирован на предоставление информации на казахском и русском языках. В дополнение к чат-боту в Telegram, программисты предусмотрели версию "Сайлаумэна" для платформы социальной сети Instagram, где справочная информация по выборам публикуется в форме комиксов.
Согласно придуманной разработчиками "легенде", Сайлаумэну недавно исполнилось 18 лет, и предстоящие выборы президента Казахстана – это первые выборы в его жизни. Персонаж изучил все материалы по выборным процессам, собрал массу информации, и готов и рад поделиться имеющимися знаниями с друзьями в Telegram и на своей Instagram-страничке.
"Сайлаумэн" уже в сети, число его подписчиков в Instagram превысило 15 000, и он готов ответить на вопросы о выборах в любое время дня и ночи", - отмечают его создатели.