Казахстанские стрелки завоевали 10 медалей на чемпионате мира

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 45 стран мира.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта

Казахстанские стрелки завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали на чемпионате мира. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Чемпионат мира проходил с 14 по 25 июля в Чангвоне, Южная Корея. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 45 стран мира. Честь Казахстана защищали 12 снайперов.



Фатима Ирназарова не только завоевала золотую медаль в упражнении 10m running target mixed, но и установила новый мировой рекорд среди юниоров. Она также завоевала серебряную медаль среди юниоров в упражнении 10m running target.

Никита Чирюкин выиграл золотую награду среди юниоров в упражнении 25m sport pistol и серебряную – в 25m standard pistol среди мужчин.

Женская сборная Казахстана завоевала 2 золотые медали в упражнениях 10m running target и 10m running target mixed по стрельбе по движущимся целям.

Ирина Алтухова завоевала серебряную медаль в женском одиночном финале в 50m rifle 3 positions, Зухра Ирназарова – "бронзу" в упражнении 10m running target mixed среди юниоров.



Мужская сборная Казахстана в составе Асадбека Назиркульева, Ильи Зотеева и Даниила Яковенко завоевала 2 медали в стрельбе по движущимся мишеням: "серебро" – в упражнении 10m running target и "бронзу" – в 10m running target mixed.