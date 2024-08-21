Стрелы казахстанского производства будут применять на ВИК в Астане

Казахстан активно готовится к 5-м Всемирным играм кочевников, которые уже скоро состоятся в Астане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК

По данным дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК, в этом году более 200 лучников из 35 стран мира соберутся на соревнованиях по традиционной стрельбе из лука. Для казахстанской сборной они обещают стать особенно значимыми.

Главный тренер национальной сборной по садак ату Диас Ахметов отметил, что конкуренция будет жесткой.

«Нашим спортсменам предстоит соревноваться с сильными соперниками из Турции, Кыргызстана и Монголии, а также с командами из Франции, Италии, Испании, Китая, Таиланда и Ирана. Мы уверены в своей подготовке и намерены бороться за медали», - сказал он.

Спортсмены отметили, что на ВИК будут использованы стрелы казахстанского производства.

«Если раньше мы полагались на импортное оборудование, закупая его в Турции, Венгрии и России, то сейчас ситуация постепенно меняется. С особой гордостью хочу сказать, что мы применяем стрелы, произведённые в казахстанском цехе «Алтын жебе». Они сделаны по международным стандартам. Специально для турнира было изготовлено более 2 000 единиц», - сообщил член национальной сборной Ербол Тапенов.

В состав казахстанской сборной вошли 10 спортсменов, которые интенсивно готовятся к соревнованиям с применением отечественной продукции, что демонстрирует уверенность в её высоком качестве, добавили в пресс-службе Центра национальных и конных видов спорта.

Напомним, казахстанские лучники проводят тренировки и оттачивают свое мастерство на территории столичного ипподрома «Казанат», где будут проходить основные соревнования.