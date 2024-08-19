Казахстанские лучники тренируются на площадке проведения ВИК в Астане

Национальная сборная по традиционной стрельбе из лука активно готовится к предстоящим 5-м Всемирным играм кочевников, которые осенью пройдут в столице, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Ассоциация национальных видов спорта

По данным Ассоциации национальных видов спорта, казахстанские лучники проводят тренировки и оттачивают свое мастерство на территории столичного ипподрома «Казанат», где будут проходить основные соревнования.

По словам старшего тренера национальной сборной по садак ату Диаса Ахметова, для участия в соревнованиях по традиционной стрельбе из лука поступили заявки от представителей 35 стран мира.

«Сейчас идет процесс аккредитации. Хорошую подготовку показывают лучники из Турции, Малайзии, Кыргызстана, Венгрии, России. Я думаю, что наши спортсмены покажут свой высокий уровень на предстоящих соревнованиях», – сказал он.

О ходе подготовке к Играм кочевников рассказали спортсмены – члены национальной сборной по садак ату.

«Учитывая, что соревнования будут проходить в нашей стране, мы чувствуем большую ответственность. Это уникальная возможность тренироваться на площадке, где будут проходить Всемирные игры кочевников, поэтому мы специально проводим наш последний учебно-тренировочный сбор именно здесь, чтобы изучить климатические условия, направление ветра, видимость мишеней», – отметил член национальной сборной по садак ату Бакберген Салимов.

Своим мнением также поделилась спортсменка Ажар Рахметкызы.

«До старта 5-х Всемирных игр кочевников осталось совсем немного времени, мы усилили нашу подготовку. Думаю, что на родной земле мы покажем наш высокий уровень и принесем золото для Казахстана», – сказала она.

Напомним, что республиканская федерация садақ ату входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав Ассоциации входят федерации байге, аударыспақ, кокпар, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, JORYQ. Ее возглавляет Исламбек Салжанов.

Стоит отметить, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Всего на соревнованиях будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Ранее сообщалось, что в преддверии соревнований казахстанские спортсмены проходят подготовку к кокпару и кок бору на учебно-тренировочных сборах в Алматинской области.