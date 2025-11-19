В него вошли Dostyk Trans Terminal и GLOBAL CITY

Фото: Минтранспорта

Министерство транспорта сообщило, что казахстанские терминалы включены в перечень «сухих портов» Межправительственного соглашения ЭСКАТО ООН, передает Kazpravda.kz

В столице Таиланда Бангкоке состоялось Шестое заседание Рабочей группы по «сухим портам» Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

По итогам мероприятия принято решение о включении терминалов Dostyk Trans Terminal и торгово-логистического комплекса GLOBAL CITY в перечень «сухих портов» Межправительственного соглашения о сухих портах ЭСКАТО ООН.

Это решение расширяет присутствие Казахстана на официальных инфраструктурных картах ООН и создает дополнительные возможности для дальнейшего развития транзитно-логистического потенциала страны, пояснили в министерстве.