157 стран поддержали кандидатуру Ляззат Калтаевой на выборах в комитет ООН

Калтаева более 20 лет занимается вопросами инклюзии и защиты прав людей с инвалидностью в Казахстане

Фото: @lyazzat.kaltayeva

Представительница Казахстана Ляззат Калтаева избрана членом Комитета ООН по правам инвалидов на 2027–2030 годы. На выборах, состоявшихся в рамках 19-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о правах инвалидов (CRPD), она получила поддержку 157 государств и показала лучший результат среди всех кандидатов, передает Kazpravda.kz

Вместе с представительницей Казахстана в состав Комитета были избраны кандидаты от Армении, Бенина, Иордании, Китая, Литвы, Палау, Самоа и Эфиопии.

Ляззат Калтаева является одним из наиболее известных общественных деятелей Казахстана в сфере инклюзии и защиты прав людей с инвалидностью. Более 20 лет занимается защитой прав людей с инвалидностью.

С октября 2024 года она занимает должность советника спикера Сената и председателя Совета по инклюзии при Сенате. Ранее была депутатом Сената и членом Комитета по социально-культурному развитию и науке.

На протяжении более двух десятилетий Калтаева возглавляла общественное объединение «Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак"», а также является председателем Ассоциации организаций инвалидов города Алматы.

Кроме того, она входит в состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана.

Комитет ООН по правам инвалидов является независимым экспертным органом, который осуществляет мониторинг выполнения государствами положений Конвенции о правах инвалидов и содействует продвижению прав людей с инвалидностью на международном уровне.