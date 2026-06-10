157 стран поддержали кандидатуру Ляззат Калтаевой на выборах в комитет ООН

ООН
Айман Аманжолова
корреспондент

Калтаева более 20 лет занимается вопросами инклюзии и защиты прав людей с инвалидностью в Казахстане

Фото: @lyazzat.kaltayeva

Представительница Казахстана Ляззат Калтаева избрана членом Комитета ООН по правам инвалидов на 2027–2030 годы. На выборах, состоявшихся в рамках 19-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о правах инвалидов (CRPD), она получила поддержку 157 государств и показала лучший результат среди всех кандидатов, передает Kazpravda.kz

Вместе с представительницей Казахстана в состав Комитета были избраны кандидаты от Армении, Бенина, Иордании, Китая, Литвы, Палау, Самоа и Эфиопии.

Ляззат Калтаева является одним из наиболее известных общественных деятелей Казахстана в сфере инклюзии и защиты прав людей с инвалидностью. Более 20 лет занимается защитой прав людей с инвалидностью.

С октября 2024 года она занимает должность советника спикера Сената и председателя Совета по инклюзии при Сенате. Ранее была депутатом Сената и членом Комитета по социально-культурному развитию и науке.

На протяжении более двух десятилетий Калтаева возглавляла общественное объединение «Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак"», а также является председателем Ассоциации организаций инвалидов города Алматы.

Кроме того, она входит в состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана.

Комитет ООН по правам инвалидов является независимым экспертным органом, который осуществляет мониторинг выполнения государствами положений Конвенции о правах инвалидов и содействует продвижению прав людей с инвалидностью на международном уровне.

 

#ООН #инклюзия #инвалидность #Калтаева

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Феномен Шакиры
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Под цифровым шаныраком
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
Подземные хроники Кангюя
На стороне природы
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

ООН: рост уровня океана ускорился вдвое за последние 10 лет
ООН призывает готовиться к экстремальной жаре из-за Эль-Нин…
Президент принял главу Всемирной метеорологической организа…
Токаев принял группу высоких представителей ООН

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]