Казахстанские товары – нарасхват

846
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
В то же время Правительством совместно с Нацпалатой предпринимателей разработан план мероприятий по поддержке товаропроизводителей, который включает в себя проведение акций по презентации отечественных товаров. В комплексе мероприятий предусмотрена и работа с крупными сетевыми компаниями и торговыми центрами по доступу и продвижению казах­станских товаров в сфере оптовой и розничной торговли, в том числе мероприятия по популяризации тезиса «Покупаем казахстанское!».
«Казахстанская правда» активно включается в эту акцию.
В Приуралье акция «Қазақстанда жасалған» набирает обороты. В нее включаются все новые магазины и супермаркеты. Ярмарка с одноименным названием открылась на коммунальном оптово-розничном рынке «Ел Ырысы».
Организована она совместно с АО «НК «СПК «Орал» при поддержке акимата области. В масштабной распродаже местных продовольственных товаров приняли участие более 20 сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, которые предоставили свежую, экологически чистую продукцию. Поэтому от покупателей отбоя не было. К тому же торговые места для местных производителей предоставлялись бесплатно. Что, конечно же, сказалось на уровне цен. Не взималась плата и за въезд на территорию рынка. Ассор­тимент продукции был настолько разнообразным, что глаза разбегались. Такие товары, как мясо, рыба, куры, молоко, яйца, овощи и фрукты, продукция пчеловодства, пришлось подвозить дополнительно. При желании покупатели могли оценить некоторые местные продукты на вкус.
Самые лучшие торговые места, как говорят продавцы, на уровне глаз, предоставляются для казахстанской продукции и в магазинах. Здесь проводятся акции скидок. Это результат разъяснительной работы городского отдела предпринимательства. Многие торговые предприятия заключили долго­срочные договоры на поставку товаров с такими известными отменным качеством продукции компаниями, как «Кублей», «Корона», «Нуржанар». Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства, мяса в области производится вполне достаточно, чтобы не только обеспечивать внутренние потребности, но и поставлять на экспорт. Пришло время реализовывать продукцию из овощехранилищ. В минувшем году получен хороший урожай картофеля и овощей, который в районах сумели сохранить до весны. Такой подход позволяет держать цены «в узде». По результатам регулярно проводимого мониторинга, на многие продовольственные товары в Приуралье они значительно ниже среднереспубликанского уровня.
Покупатели отлично понимают пользу поддерж­ки отечественного производителя. В результате сохраняются рабочие места, обеспечиваются регулярные поступления в бюджет, позволяющие выполнять социальные обязательства. Ярмарки на рынке «Ел Ырысы» будут теперь проводиться еженедельно.

