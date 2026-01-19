Казахстанские учебники будут обновляться по новым правилам

Дана Аменова
Формирование тематического плана теперь автоматизировано

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предписанию Высшей аудиторской палаты РК проведена работа по обновлению нормативной базы и автоматизации ключевых процессов, связанных с подготовкой, экспертизой и мониторингом учебников и учебно-методических комплексов, сообщает Kazpravda.kz

В феврале прошлого года состоялся госаудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. По итогам проверки Минпросвещения было поручено внести изменения в правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и учебно-методических комплексов.

Изменения должны были предусматривать:

- утверждение Тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам;

- обязательное размещение Тематического плана в открытом доступе;

- введение требования о включении в авторский коллектив не менее трех квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом работы;

- установление четких критериев экспертной оценки учебников;

- обновление подходов к мониторингу качества учебников и УМК, чтобы соблюдался 5-летний срок их обновления.

В результате указанные изменения были утверждены приказом министра просвещения РК от 24 ноября.

Обновленные нормы регламентируют порядок формирования Тематического плана, требования к составу авторского коллектива, критерии экспертной оценки, а также уточняют процедуры мониторинга качества учебников и УМК.

Формирование тематического плана теперь автоматизировано: издательства и разработчики подают заявки через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования.

Было закреплено, что подготовка учебников и электронных учебников осуществляется разработчиками или издательствами, которые формируют авторский коллектив из ученых, методистов и педагогов, прошедших соответствующие обучающие курсы.

Дополнительно ведомству поручили автоматизировать процессы учета и контроля школьных библиотечных фондов, а также прием учебников и УМК на экспертизу.

Предполагается, что принятые меры, включающие автоматизацию ключевых процессов и существенную доработку нормативной базы, позволят повысить качество учебников и сопутствующих материалов, сократить риски субъективности и ошибок, а также обеспечить их своевременное обновление.

