Казахстанские ученые разработали добавку для спортсменов

Наука , Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Новая пищевая добавка уже запущена в производство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Продукт подходит для спортсменов и для людей, работающих во вредных и особо вредных условиях. Пробная партия продукции выпущена на мини-заводе, построенном в соответствии с надлежащей производственной практикой.

Новая пищевая разработка помогает бороться с оксидативным стрессом, защищая клетки от повреждений, помогает замедлить развитие возрастных заболеваний, а также бороться с неблагоприятным воздействием окружающей среды, повышает физическую и умственную работоспособность. Первые научные исследования начались в National Laboratory Astana при Nazarbayev University (NU NLA). 

«Все продукты прошли обязательную экспертизу в Казахской Академии питания и были зарегистрированы как специализированные диетические продукты. Работа над проектом велась около трех лет, включая этапы разработки, тестирования и сертификации», - рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник NU NLA Сергазы Шынгыс.

В зависимости от потребностей человека разработана серия из трех продуктов под общим названием «Hormesis Oxy»: для спортсменов-профессионалов, для людей зрелого возраста, и для тех, кто изредка занимается спортом. В перспективе планируется расширить производство и ассортимент продуктов с выходом на международные рынки.

 «Продукты содержат уникальную смесь полифенолов – биологически активных соединений, преимущественно из растительных источников, гелеобразующие вещества, а также экстракты трав адаптагенов и актопротекторов. Мы используем полидекстрозу, которая является пребиотиком и пищевым волокном, заменяющим подсластители и калорийные наполнители, что делает наши продукты подходящими для людей с диабетом», - отметил ученый-разработчик.

Сергазы Шынгыс работает старшим научным сотрудником в National Laboratory Astana при NU, где в специально созданной лаборатории поиска и исследования новых лекарственных средств, участвует в разработке таргетированного способа доставки антибиотиков в клетки организма для лечения инфекций, устойчивых влиянию лекарств.

Ранее под руководством ученого-разработчика после многолетних исследований рынок получил биологически активную добавку Qaynar, созданную на основе концентрата виноградных полифенолов, которые предотвращают развитие и осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. Эта добавка пользуется спросом у потребителей.

На полную мощность производство нового растительного препарата выйдет в декабре этого года, ожидается выпускать до 120 тысяч упаковок в год. Проект реализуется на собственные инвестиции ученых при поддержке Фонда науки РК, который профинансировал оборудование и научные исследования. 

#Спорт #ученые #добавка

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