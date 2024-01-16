Казахстанские ученые создали суперасфальт для местных автодорог

Транспорт, Технологии
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Аменова Дана
Корреспондент

Ученые ЕНУ им. Л.Н.Гумилева приступили к работе по внедрению технологии суперасфальта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ЕНУ

По информации пресс-службы университета, преимущество технологии в том, что при проектировании асфальтобетона учитываются климатические факторы, транспортная нагрузка, интенсивность движения и качество сырьевых материалов. Это помогает увеличить срок годности дорожного покрытия.

Первый в Казахстане строительно-технический инжиниринговый центр по оказанию полного цикла аккредитованных услуг строительного, дорожно-строительного сектора создан на базе ЕНУ, где разрабатываются экоэффективные технологии для суперасфальта.

Ученые университета при разработке отечественных стандартов используют материалы местных производителей. Специальные добавки для асфальта уже разработаны. Перед внедрением инновационного асфальтобетона в производство ученые ЕНУ проводят испытания образцов на современном оборудовании, имитирующем многолетний проезд транспорта, а также на колееобразовании при различной нагрузке и климатические условия, включая дождь и снег.

«Преимущество технологии Superpave в том, что она учитывает климатические условия и другие особенности нашей страны. Битумная смесь разрабатывается, исходя из особенностей региона. При помощи уникальных приборов проводятся испытания, в которых имитируется процесс старения асфальта. Другой важной особенностью технологии, которая успешно реализуется в лаборатории ЕНУ, является создание образца, полностью идентичного реальному участку дороги. Если образец в процессе испытания в лаборатории показывает соответствующие нормам результаты, то они будут достигнуты при реальной эксплуатации дороги. Наш проект открывает путь к устойчивому развитию за счет использования зеленых технологий в разработке инновационных дорожных и строительных материалов»,  рассказала руководитель научного проекта, директор департамента развития инноваций ЕНУ Асель Джексембаева.

Сейчас в научных лабораториях ЕНУ работают в тандеме ученые Европы и Азии - результатом такой коллаборации может стать успешное внедрение суперасфальтной технологии в этих странах. Исследователи ЕНУ считают, что зарубежные стандарты будут максимально адаптированы к климатическим особенностям всех регионов Казахстана.

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