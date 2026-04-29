Казахстанские ватерполисты стали третьими на Азиатских пляжных играх в Китае

Дана Аменова
специальный корреспондент

В решающем для себя матче национальная сборная сыграла против Южной Кореи

Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская сборная Казахстана по водному поло завершила Азиатские пляжные игры-2026 в Санье с бронзовой медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Капитан команды Султан Шонжигитов подвел итоги выступления.

«Соревнования были организованы на высшем уровне. Мы, конечно, хотели завоевать золотую медаль. Но не получилось. Выполнили задачу минимум. Стали бронзовыми призерами. Хотелось бы поблагодарить соперников за игры. Матчи в таком формате водного поло и на открытой воде интересны как для спортсменов, так и для зрителей. Поэтому, думаю, в будущем будет развиваться эта дисциплина», – сказал спортсмен.

Напомним, соревнования по водному поло в Санье проводились по круговой системе - каждая команда играла с каждой. Казахстан в первых двух матчах выиграл у Таиланда и Гонконга. Затем уступил Ирану и Китаю. В решающей игре казахстанская команда обыграла Южную Корею, заняв в итоге третье место.

Страну на пляжной Азиаде-2026 представляли Темирлан Балфанбаев, Султан Шонжигитов, Мурат Шакенов, Эдуард Цой, Руслан Ахметов, Александр Еремин, Алдияр Акимбай.

#бронза #ватерполисты #Азиатские пляжные игры

