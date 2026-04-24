Казахстанские волейболисты добились очередных побед на Азиатских пляжных играх

Пляжники РК на данный момент еще ни разу не уступили

Фото: пресс-служба НОК РК

В Санье (Китай) на Азиатских пляжных играх-2026 продолжается групповой раунд (предварительный этап) соревнований по пляжному волейболу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Очередные матчи в рамках турнира провели мужские команды Казахстана.

Дмитрий Яковлев и Абдулмажид Мохаммад оказались сильнее дуэта Мухаммад Исма Хазик Бин Исмаил/Ен Джен Тан (Малайзия). Встреча завершилась со счетом 2:0 (21:12, 21:13).

В свою очередь Сергей Богату и Кирилл Гурин обыграли Хоросита Бисваса с Шихабом Ахмедом (Бангладеш). Игра продлилась две партии. Итоговый счет составил 2:0 (21:15, 21:14).

В НОК отметили, что казахстанские пляжники на данный момент еще ни разу не уступили. Богату и Гурин выиграли три матча из трех, а Яковлев и Мохаммад - два из двух.