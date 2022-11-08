Фото: пресс-служба МНВО РК
Образование

Казахстанские вузы вошли в топ-100 лучших университетов Азии

2 казахстанских вуза вошли в топ-100 лучших университетов Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Сегодня министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с президентом-основателем QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли. Также в совещании приняли участие ректоры высших учебных заведений. Они обсудили вопросы повышения глобальной конкурентоспособности казахстанских вузов.

На совещании в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева Нунцио Квакварелли отметил в своей презентации, что Казахстан демонстрирует отличные результаты в новом выпуске рейтинга азиатских университетов.

2 казахстанских университета вошли в топ-100 лучших университетов Азии, включая Казахский национальный университет имени аль-Фараби, который вошёл в топ-50 списка лучших азиатских вузов, заняв 44-ое место. ЕНУ имени Л.Н. Гумилева расположился на 96-ом месте. Казахстан имеет наиболее широкое представительство в рейтинге среди других стран Центральной Азии: перечень лучших азиатских вузов насчитывает 32 университета страны, поделились данными в МНВО.

В тройке лучших университетов Центральной Азии – только вузы Казахстана, они же занимают наивысшие позиции по индикаторам, связанным с международным признанием. КазНУ имени аль-Фараби имеет самые высокие показатели академической репутации и репутации среди работодателей в Центрально-Азиатском регионе, за ним следуют ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и Satbayev University.

«Данные результаты демонстрируют рост международного признания казахстанского высшего образования. Продвижение в мировых рейтингах – наглядное подтверждение улучшения качества казахстанского образования и высокого статуса университетов. Это показывает высокую конкурентоспособность наших вузов на международной арене», – подчеркнул министр.

Саясат Нурбек поблагодарил гостя за визит и отметил, что казахстанские вузы продолжат совершенствоваться для достижения новых вершин в рейтинге QS.

 

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