Минцифры направило 250 терминалов Starlink в сельские школы

Образование, Технологии
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Терминалы Starlink установят в школах трех регионов страны, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: freepik.com

Так, сообщается, что в Акмолинскую область доставлено 138 терминалов, Жамбылскую область - 53 терминала, и в область Жетысу – 55 терминалов. Подключение терминалов в этих регионах планируется в ближайшее время.

В целом на сегодня 502 сельские школы по стране обеспечены интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов, средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с.

Также Минцифры направило 48 терминалов Starlink в регионы, находящиеся в зоне паводков в соответствии с запросами областных акиматов.

Так, министерством в Костанайскую область отправлено 30 терминалов, 3 терминала - в Актюбинскую область, ЗКО - 3 терминала, 1 комплекс - в область Улытау, 6 терминалов - в Атыраускую область, 2 - в ВКО и 3 - в СКО. Starlink оснащают в первую очередь, школы области для обеспечения бесперебойного учебного процесса.

На прошлой неделе министр Багдат Мусин провел встречу с директором по глобальным связям и активации SpaceX Ребеккой Хантер. Стороны обсудили вопросы расширения технологии Starlink в Казахстане, оснащения сельских школ широкополосным интернетом, а также развития цифровых проектов. Также, представители Space X посетили одну из школ, подключенных к Starlink в селе Шубар.

Поставка дополнительных терминалов Starlink в остальные регионы будет продолжена, добавили в ведомстве.

#регионы #школы #Минцифры #Starlink

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