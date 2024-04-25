Единый классный час в завершение учебного года пройдет в казахстанских школах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минпросвещения, учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников. Из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.

В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с его завершением 25 мая.

«В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24-го мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн формате», – отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.

Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца «Алтын белгі» выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11 классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях.