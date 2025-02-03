Казахстанских школьников начали обучать финансовой безопасности

Образование,Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ученики 8-9 классов на занятиях учатся распознавать мошеннические сайты и предложения

Скриншоит видео АФМ

Уроки финансовой безопасности для школьников по всему Казахстану проходят с участием сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz  

Сообщается, что Нацакадемия образования им. Алтынсарина разработала и согласовала 3 проекта внеклассных открытых уроков.

«Для учащихся 5-7 классов в интерактивном и игровом формате разъясняются правила цифровой гигиены. Школьники 8-9 классов на занятиях учатся распознавать мошеннические сайты и предложения. При обучении учеников 10-11 классов особое внимание уделено разъяснению понятия «дроппер», рискам, связанным с этой деятельностью, и другим видам вовлечения в мошеннические схемы, - рассказали в госоргане.

На данный момент уроки финансовой безопасности проведены в свыше 2 800 школ  по всей стране с охватом более 567 тысяч учеников, в том числе с участием сотрудников Агентства – в 183 учебных заведениях.

Цель этой инициативы – сформировать у подростков понимание правовой ответственности и развить навыки безопасного поведения в цифровом пространстве. 

#АФМ #школьники #уроки #финграмотность #кибербезопасность

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