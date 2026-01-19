Казахстанским солдатам-срочникам могут запретить брать кредиты

Дана Аменова
специальный корреспондент

При рассмотрении заявки на получение займа банки и МФО обязаны сверяться с базой данных кредитных бюро. Если система подтверждает статус заемщика как военнослужащего срочной службы, то в выдаче кредита будет автоматически отказано

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АРРФР подготовило проект постановления, обязывающий банки отказывать срочникам в займах, сообщает Kazpravda.kz 

Данный документ определяет порядок обмена сведениями между Министерством обороны и кредитными бюро о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих - для предоставления отсрочки платежа по займу и отражения сведений в кредитном отчете физического лица о прохождении им срочной воинской службы либо его увольнении. 

Также проект предусматривает, что банки и микрофинансовые организации  при поступлении заявки физлица призывного возраста на получение кредита будут  проверять его статус в кредитном отчете и в случае наличия сведений о прохождении им срочной службы отказывать в заявке.

Публичное обсуждение соответствующих поправок в правила кредитования продлится до 3 февраля 2026 года на портале «Открытые НПА». 

