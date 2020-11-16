Экономика
Казахстанский автопром бьет рекорды, несмотря на пандемию
Казахстанский автопром бьет рекорды: с начала года произведено 61 796 транспортных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).   

Сообщается, что по итогам десяти месяцев реальный сектор экономики демонстрирует положительную динамику роста, несмотря на пандемию. Карантинные меры сказываются в основном на сфере услуг (-6,1%), а показатели реального сектора постепенно стабилизируются.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,2%, из них в производстве продуктов питания – на 3,4%, фармацевтике – на 39,7%, производстве готовых металлических изделий – на 19,5%, машиностроении – на 16,5%, в том числе автомобилестроении – на 53,6%. При этом доля автопрома в общем объеме машиностроения по итогам десяти месяцев выросла до рекордных 33,4%(26% в январе-октябре 2019 года).

"В октябре 2020 года произведено 11 140 транспортных средств всех типов стоимостью 84,5 миллиарда тенге, что на 110% больше, чем в октябре прошлого года. Всего за десять месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 61 796 единиц техники (включая легковые, грузовые автомобили, автобусы, специальную технику, трейлеры и полуприцепы) общей стоимостью 460,9 миллиарда тенге. Объемы выпуска превосходят результаты января-октября 2019 года на 58,4%. Это самый высокий показатель за всю историю казахстанского автопрома", – говорится в сообщении АКАБ.

Так, в январе-октябре в Казахстане было произведено 51 922 легковых автомобиля (+51,5%), 6 299 грузовиков (+114%), 1 525 автобусов (+67,4%), 1 766 прицепов/полуприцепов (+138%) и 284 единицы прочей специализированной техники.

В октябре на экспорт ушло 565 автомобилей, всего же в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь отправлено 6 039 автомобилей.

Согласно прогнозам АКАБ, в количественном выражении производство в 2020 году приблизится к цифре 85 000 ед. транспортных средств всех типов.

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