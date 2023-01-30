Казахстанский финал

В финале весовой категории до 48 кг лидер нашей женской сборной встретилась со своей соотечественницей Галией Тынбаевой. Чисто казах­станский финал состоялся впервые в истории этого вида спорта на таком крупном международном турнире.

Их соперницы по полуфиналам – Шира Ришони из Израиля (между прочим, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года) и Катарина Коста из Португалии (победительница и призер турниров Большого шлема по дзюдо в Бразилии в 2019-м и ОАЭ в 2022-м) – стали на этот раз бронзовыми призерами. Всего, напомним, в португальском городе Алмаде в состязаниях участ­вовали более 500 дзюдоис­тов из 81 стран мира.

Стоит отметить, что в мировом рейтинге Абужакынова на тот момент располагалась на восьмой строчке, тогда как Тынбае­ва занимала 52-ю. Абиба также является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года, который состоялся в Ташкенте. При этом тогда она стала первой казашкой, которой удалось выиграть медаль на чемпионате мира. Первые же награды планетарного первенства в 2017 и 2018 годах нашей стране принесла уроженка Монголии Галбадрахын Отгонцэцэг, которая выиграла на соревнованиях такого уровня две «бронзы».

Помимо Абибы и Галии честь страны в Португалии также защищали: Тол­ганай Абеуова и Айгерим Абилкадирова (в весе до 52 кг); Дана Абдирова и Севара Нишанбае­ва (до 57 кг); Эсмигуль Куюлова и Самалай Ергалие­ва (до 63 кг); Анастасия Маякова и Анастасия Морозова (до 70 кг); Аруна Жангельдина и Назерке Тлеуханова (до 78 кг); Камила Берликаш и Акерке Рамазанова (свыше 78 кг).

На момент подписания номера в битву за награды включилась и мужская сборная в следующем сос­таве: Канат Сеилхан, Магжан Шамшадин (до 60 кг); Айболат Ыстыбай, Сунгат Жубаткан (до 66 кг); Жансай Смагулов, Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг); Абылайхан Жубаназар, Бекадил Шаймерден (до 81 кг); Дидар Хамза, Ерасыл Жанатаев (до 90 кг); Нурлыхан Шархан (до 100 кг); Жамбыл Тургыналиев, Адиль Оразбаев (свыше 100 кг).