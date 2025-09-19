Народ любит игру № 1

Когда речь заходит о футболе, то она касается не только спортивных результатов (хотя и они очень важны, о чем говорит нынешний успех алматинского «Кайрата»), но и о стратегических решениях, принимаемых руководством отечественного футбола. Ряд инициатив показывает движение к улучшению, однако без системных реформ и масштабных вложений многие проекты рискуют так и остаться на словах. Все бы хотели большей динамики в реформировании этой сферы и как можно более быстрого результата, так как многое было действительно упущено.

Одна из самых главных задач – коренное изменение футбольной инфраструктуры. За годы независимости, по сути, в нашей стране появились лишь два современных стадиона – это столичная «Астана Арена» и стадион в Туркестане, который, кстати, с момента своего открытия не раз уже требовал доработок. Третий крупный футбольный объект на днях открывается в Кызылорде, но и он уже подвергался критике за не очень большое количество зрительских мест, а также за использование синтетического покрытия вместо натурального.

Здесь вновь можно привести слова Главы государства, который в ходе рабочей поездки в Кокшетау поручил построить в городе футбольный стадион вместимос­тью не менее 10 тыс. человек. Изначально планировалась арена на 5 тыс. мест, но Касым-Жомарт Кемелевич очень справедливо счел это недостаточным, отметив, что «наш народ любит футбол».

О футбольных стадионах в нашей стране говорилось не раз, в том числе и на страницах «Казахстанской правды». Замечу снова, что вместимость стадиона нужно просчитывать уже на проектной стадии с учетом мировых тенденций. Кроме того, нашей стране требуется хотя бы одна большая арена на 55 тыс. зрительских мест. На сегодняшний день в Казахстане планируется построить сразу три новых стадиона вмес­тимостью 35 тыс. болельщиков, соответствующих требованиям УЕФА, категории 4 в Алматы, Шымкенте и Актобе. Также есть сведения о том, что новая арена с предварительным планом на 22 тыс. запланирована и в Семее – между прочим, на родине казахстанского футбола. Изначально и там по проекту хотели построить стадион на 10–12 тыс. человек, что было бы смешно для города, считающегося одним из самых «футбольных» в республике. Но, видимо, аким региона Берик Уали больше разбирается в этой игре и имеет более масштабное стратегическое видение, чем некоторые специалисты, которым лишь бы что-то построить для галочки.

Мы видим, что эти арены не дотягивают по вместимости до строящегося в соседнем Кыргызстане самого масштабного спортивного объекта Центральной Азии – стадиона международного класса, рассчитанного на 51 тыс. зрителей. На сегодняшний день самым большим стадионом в регионе является олимпийский стадион в Ашхабаде (Туркменистан), вместимость – 45 тыс. человек. А на втором месте располагается стадион «Миллий» (ранее «Бунёдкор») в Ташкенте (Узбекистан) вместимостью 34 тыс. человек. Ну и особым примером для нас может быть близкий нам Азербайджан со своим олимпийским стадионом в Баку на 68 тыс. человек, который принимал I Европейские игры, финал Лиги Европы УЕФА, а также три матча группового этапа и один четвертьфинал чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Инфраструктура: недооцененный фактор

Если кто-то переживает, что стадионы требуют больших финансовых затрат как на возведение, так и на содержание, то все это в прошлом. Современные арены – это не только трибуны для болельщиков, но и полноценные бизнес-платформы. На них проходят концерты, выставки, корпоративные мероприятия. В развитых странах стадионы работают круг­лый год, обеспечивая миллионные и даже миллиардные доходы. Да что там говорить, если у нас уже есть примеры – концерты американской певицы Дженнифер Лопес или знаменитого казахстанца Димаша Кудайбергена принесли организаторам очень и очень солидный доход.

Малые арены в казахстанских реалиях не только не окупаются и лишают города перспектив принимать крупные турниры и концерты, но и огромным бременем ложатся на местные бюджеты. Говоря о прибыли, можно отметить и географию Казахстана, которая уже дает конкурентные преимущества перед соседями. Не забывайте, что мы находимся на стыке Европы и Азии, и в том же футболе входим в Союз европейских футбольных ассоциа­ций (УЕФА), который дает нам возможность привозить в страну такого знаменитого испанского гранда, как мадридский «Реал». Все же уже знают, что только официальная цена билетов в Алматы доходит до 250 тыс. тенге! Вы понимаете, что пара визитов таких известных клубов уже может оправдать вложения. И это только на уровне билетов. А ведь есть еще немалый туристический поток, в том числе и из крупнейших стран Азии, где целый культ почитания таких футбольных клубов, как испанские «Реал» и «Барселона», английские «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и т. д. Ежегодно самые большие европейские клубы обязательным образом совершают турне по Юго-Восточной Азии и получают большую прибыль. В Казахстан такие клубы, к сожалению, просто так не приедут. Но зато они обязаны побывать в нашей стране в рамках розыгрыша еврокубков.

Не будем забывать и о мировых концертах – это настоящий мировой бум в шоу-индустрии. Например, только один концерт американской певицы Тейлор Свифт оказывает большой финансовый эффект на экономику целых стран. Так, недавний ее The Eras Tour стал самым кассовым в истории, собрав более 2 млрд долларов. Это же можно сказать и о нынешнем мировом туре корейской поп-группы BLACKPINK под названием DEADLINE World Tour, который опять же организаторам приносит немыслимые прибыли. А ведь прими этот концерт наша страна, добираться удобнее было бы фанатам и Европы, и Азии.

Алматы уже фактически отказался от строительства крупнейшего стадиона страны, хотя город по праву его заслужил. А ведь можно было запланировать строи­тельство стадиона от 65 тыс. мест в новом страновом мегапроекте – в

ультрасовременном городе Алатау. Думаю, что и Президент нашей страны одобрил бы такой проект.

А что получается сейчас – «Кайрат» собирается принять «Реал» на видавшем виды Центральном стадионе Алматы, который ни в какие рамки не лезет. Вы посмот­рите на реконструированный стадион испанцев «Сантьяго Бернабеу» и поймете, что это реальное противостояние великолепного дворца и настоящей лачуги.

Отечественное первенство

Еще раз отметим, что в Казах­стане сейчас наблюдается настоя­щий футбольный бум. В сезоне 2024 года Премьер-лигу посетили 674 420 зрителей, что дает среднюю посещаемость около 4 323 зрителей на матч. В первом же туре 2025 года на семи матчах побывали 42 353 зрителя, или в среднем 6 050 человек на матч. Скоро чемпионат завершится, и эти цифры кратно возрастут благодаря тем же аншлагам на футбольных стадионах в Алматы, Актобе, Семее, Кокшетау, когда не все зрители могли купить билеты. Это и есть коммерческие показатели, о которых говорит наш Президент.

Сейчас для некоторых клубов госдотация занимает значительную долю от всего бюджета спорта региона, составляя в некоторых случаях едва ли не 90% расходов. А у «Кайратa», который все же называют частным, этот показатель сильно ниже. Да, он получает часть средств из квазигосударственных источников, но не столько, как другие клубы.

Есть приблизительные сопоставления казахстанских и узбекских клубов. Сейчас мы их просмотрим, но не будем забывать, что Узбекистан при этом пробился на чемпионат мира. Итак, вполне официально в 2025 году впервые стоимость составов клубов Узбекистана (90,34 млн евро) превысила стоимость клубов Казахстана (65,56 млн евро). Подчеркну, что это стоимость состава, то есть игроков, а не самих клубов, что уже говорит о качестве футболистов, выступающих в этих странах. Вместе с тем, как утверждают некоторые источники в Казахстане, расходы всех клубов на содержание составляют около 200 млн долларов из госбюджета, тогда как в Узбекистане аналогичные расходы оцениваются в 70 млн. Рост качества соседних клубов основан также и на более правильной финансовой политике по источникам доходов (спонсоров, трансферов, коммерции).

Есть ли подвижки?

Отечественному футболу необходимо выбрать самый оптимальный путь развития. Так, недавно депутат Мажилиса Абзал Куспан направил запрос в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать факты договорных матчей в казахстанском футболе. Он привел следующие аргументы: по данным международной компании Sportradar, в 2022 году Казахстан занял 4-е место в мире по количеству подозрительных игр. Он подчеркнул, что договорные матчи – это не только обман государства и болельщиков, но и финансовое мошенничество в отношении граждан, делающих ставки. Он также отметил, что в других странах за подобные преступления привлекали к уголовной ответственности игроков, судей и руководителей клубов.

Одним из первых шагов по очистке от «спорного» судейства со стороны Казахстанской федерации футбола стал обмен арбитрами. В поединке между «Кайратом» и «Актобе» судил арбитр из Кыргызстана, а в игре между «Астаной» и «Елимаем» был задействован рефери из Португалии. Кстати, меня, как и многих, удивил выбор именно кыргызского судьи на столь принципиальный матч. При всем уважении к соседям, у них все же не такой уровень футбола, как, например, в Узбекистане, откуда и стоило бы пригласить. Ну а португалец был выше всяких похвал.

Еще одним важным решением КФФ стало грядущее расширение Премьер-лиги на следующий сезон до 16 команд. Это намного повысит конкуренцию в нашем чемпионате, особенно при условии, что в некоторые команды придут большие спонсоры в лице очень состоятельных бизнесменов. По крайней мере мы на это очень надеемся. Здесь главное, чтобы дос­конально проверили финансовое и инфраструктурное состоя­ние клубов, а то, например, тот же стадион «Атырау» ни в какие рамки не лезет. Там не футбольное поле менять надо, что, видимо, для начала собираются сделать, а снести полностью эту арену и приступить к строительству новой.

Еще одним важным становится и проект, реализуемый Казахстанской федерацией футбола при поддержке Министерства туризма и спорта, которому к тому же будет оказана полная организационная поддержка и сопровождение Министерством просвещения и местными исполнительными органами. Итак, в Казахстане до 2027 года 100 мини-футбольных полей установит FIFA (Международная федерация футбола). Наша страна одной из первых подписала соглашение с FIFA о реализации международного проекта FIFA Arena, направленного на развитие детско-юношес­кого футбола и создание равного доступа детей к современной спортивной инфраструктуре. 100 мини-футбольных полей на базе общеобразовательных школ – крупнейший показатель среди всех стран-участниц. Первые площадки появятся уже в этом году в Хромтау и Кокшетау. Проект ориентирован прежде всего на малые города и сельские школы.

Нужен закон!

Сегодня футбол культивируется во всех регионах страны и остается самым массовым видом спорта: им систематически занимаются более 1,1 млн человек, с ними работают 7 378 тренеров. Для развития футбола в Казахстане уже функционируют 280 стадионов, 148 футбольных манежей, более 7 000 футбольных площадок при школах и свыше 400 физкультурно-оздоровительных комплексов, правда, качество некоторых их них под большим вопросом. В Премьер-лиге выс­тупают 14 профессиональных клубов, а в 242 детско-юношеских спортивных школах готовят более 40 тыс. юных футболистов.

В последние годы при поддерж­ке FIFA и УЕФА в стране создана современная учебно-тренировочная база национальных сборных в Талгаре, построен Дом футбола и манеж в Астане, открыта частная база «БИІК» в Шымкенте, полноразмерный манеж в Костанае для клуба «Тобол», появляются футбольные академии. Но этого, к сожалению, все еще недостаточно.

В этом году были внесены существенные изменения в Закон РК «О физической культуре и спорте», которые в целом должны положительно повлиять на развитие этой сферы. Но, думается, именно футбол заслужил отдельного закона, который кардинально поменял бы существующее положение.