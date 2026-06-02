Новая модель диалога государства и общества

Бибигуль Жексенбай, депутат Сената Парламента РК

Сегодня Казахстан проходит один из важнейших этапов политической трансформации. Новая Конституция стала не просто юридическим документом, а отражением запроса общества на справедливость, открытость и участие граждан в принятии решений.

В этих условиях особое значение приобретают институты гражданского общества, неправительственные организации и новые механизмы общест­венного диалога, включая институт Халық Кеңесі.

На протяжении многих лет НПО в Казахстане выполняли важнейшую миссию – становились голосом общества там, где государству не всегда хватало обратной связи. Именно через общественные организации поднимались вопросы социальной защиты, экологии, прав детей, инклюзии, регионального развития, поддержки женщин, молодежи, людей с инвалидностью. Во многом именно гражданский сектор первым сигнализировал о проблемах, которые позже становились предметом государственной политики и законодательных реформ.

Сегодня роль НПО существенно возрастает. Новая Конституция фактически закрепила переход от модели «государство информирует общество» к модели «государство слышит и взаимодействует». Это принципиально новый уровень политической культуры.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что сильное государство невозможно без сильного гражданского общества. Именно поэтому в стране последовательно усиливаются механизмы общественного участия, расширяется роль общественных институтов, внедряются новые формы коммуникации между властью и гражданами.

Особое место в этой системе занимает­ Халық Кеңесі – новый общественно-политический институт, отражающий стремление государства выстроить постоянный, системный и содержательный диалог с обществом. По сути, речь идет о создании новой культуры общественного участия, где мнение граж­дан становится не формальностью, а частью процесса принятия решений.

Халық Кеңесі – это не просто консультативная площадка. Это механизм общественной экспертизы, общественного доверия и общественной ответственности. Его значение особенно велико в условиях масштабных конституционных и политических реформ, когда обществу необходимы площадки для открытого обсуждения будущего страны.

Здесь особенно важна роль НПО. Потому что именно неправительственный сектор обладает уникальным преимуществом – высокой степенью доверия на местах, постоянным контактом с людьми и пониманием реальных проблем регионов. Государственные органы зачастую видят статистику, а НПО видят судьбы конкретных людей.

В мировой практике именно сильное гражданское общество становится основой устойчивости государства. Опыт стран Европы, Скандинавии, Канады, Южной Кореи показывает: чем выше уровень вовлеченности общества в принятие решений, тем выше доверие к институтам власти и эффективность реформ.

Для Казахстана это особенно актуаль­но. Новая политическая архитектура требует не только новых законов, но и новой общественной культуры – культуры участия, ответственности и взаим­ного доверия.

Сегодня НПО уже становятся полноценными участниками законодательных и общественных процессов. Общественные советы, Национальный Курултай, Халық Кеңесі, экспертные платформы – все это элементы новой модели государства, где власть и общество работают не друг против друга, а вместе.

При этом важно понимать: диалог – это не только право критиковать, но и готовность брать ответственность за развитие страны. Именно поэтому государству важно поддерживать независимые, профессиональные и сильные НПО, а гражданскому сектору – сохранять конс­труктивность, компетентность и связь с обществом.

Новая Конституция открыла окно возможностей для формирования подлинно слышащего государства. И сегодня от того, насколько эффективно будут взаимодействовать власть, общество, НПО и новые общественные институты, зависит успех дальнейших реформ и устойчивость Казахстана в будущем.

