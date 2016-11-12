Спорт
Казахстанский конькобежец завоевал золото на этапе Кубка мира в Китае
Жания Уранкаева
27-летний казахстанский конькобежец Роман Креч из Петропавловска завоевал золотую медаль в китайском Харбине, где проходил первый этап Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Kazpravda.kz

Роман Креч преодолел дистанцию в 500 метров за 35,07 секунды. На втором месте – россиянин Павел Кулижников, третьим стал голландец Кай Фербай.

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Отметим, что первый международный старт – этап Кубка мира в Харбине – начался 11 ноября. Второй комплект медалей в этой дисциплине спортсмены разыграют 13 ноября. Соревнование завершится в этот же день.

Добавим,что Роман Креч ранее участвовал на чемпионатах мира среди юниоров в 2008 и 2009 годах. В 2009 году стал 3-м на 1 000 м и 2-м на 1 500 м. В Кубке мира дебютировал в сезоне 2008/2009. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере выступал на двух дистанциях, стал 34-м на 500 и 28-м на 1 000 метров. В 2014 году на играх в Сочи занял 7-е место на дистанции 500 метров и 13-е место на дистанции 1 000 метров.

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