После четырехлетнего перерыва юные казахстанки вернулись к призовым местам в групповых упражнениях

Астанинские мастера художественной гимнастики успешно выступили на втором этапе Кубка мира, прошедшем в столице Узбекистана, и вернулись домой с серебряными медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В международном аэропорту спортсменок с почестями встретили коллектив Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 акимата Астаны, родители и близкие.

«Для нас это большое достижение. Наши девочки завоевали серебро в групповых упражнениях. Конечно, как тренер, я очень рада. Впереди нас ждут чемпионат Азии, чемпионат мира и Азиатские игры. Будем тщательно готовиться к этим соревнованиям», — отметила старший тренер Меруерт Балгынбаева.

После четырехлетнего перерыва столичные гимнастки вернулись к призовым местам в групповых упражнениях.

Жасмин Жунисбаева, Аида Хакимжанова, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Кенес и Айзере Нурмагамбетова набрали 51,25 балла и удостоились серебряных медалей.

Итоги соревнований:

1 место — Китай (55.90 балла);

2 место — Казахстан (51.25 балла);

3 место — нейтральные спортсмены (51.10 балла).

В 2022 году на Кубке мира в Ташкенте казахстанки завоевали бронзовую медаль в групповых упражнениях, напомнили в акимате.