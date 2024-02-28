Казахстанский культурный центр откроют в Китае

Соглашение о создании в Казахстане и Китае на паритетной основе культурных центров двух стран было достигнуто в ходе официального визита Президента РК в КНР в 2022 году. Это решение, принятое на высшем уровне лидерами государств, подчеркивает важность развития культурного диалога между странами и демонстрирует взаимное стремление к укреплению сотрудничества в области культуры и искусства.

В ходе рабочей поездки в Пекин министр культуры и информации РК Аида Балаева и министр культуры и туризма КНР Сунь Ели обсудили ход практической реализации вышеуказанных договоренностей. В частности, открытия казахстанского культурного центра в КНР.

Как планируется, основными направлениями его деятельности станут музейное и библиотечное дело, музыкальное и киноискусство, языковое обучение.

– Китай и Казахстан на протяжении длительного времени являются стратегическими союзниками, а также партнерами по всему спектру взаимодействия. Нынешняя наша встреча заложила прочную основу для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. С нашей стороны будет оказана максимальная поддержка в оперативном решении всех воп­росов, касающихся открытия цент­ра, – сказал Сунь Ели.

В ходе поездки казахстанской стороной проработаны организационные вопросы, касающиеся подбора помещения, содержательной концепции, а также юридические аспекты по открытию культурного центра Казахстана в Китае.

Наряду с этим министры обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия двух ведомств.

В частности, как отмечается в сообщении МКИ, планируется активизировать совместную работу по организации взаимных гастролей театральных и концертных организаций, выставок, переводов и изданий произведений классической литературы и другим проектам.

Аида Балаева также озвучила важность возврата архивных материалов и культурных ценностей из КНР, проведения мас­тер-классов китайскими специа­листами в области циркового искусства и хореографии, выделения грантов для обучения в сферах кинематографии, музейного дела, сохранения историко-культурного наследия, реставрации и других сферах.

В Пекине глава МКИ провела важную встречу с руководителем Главного государственного управления по делам радио и телевидения КНР Цао Шумин.

– Благодаря лидерам наших государств казах­станско-китайское сотрудничество во всех сферах развивается динамично. Телеканалами двух стран реализован ряд совместных проектов. Мы предлагаем усилить работу посредством выпуска контента нового формата – это микросериалы, видеоролики о странах и трансляции их на ТВ, – подчерк­нула Цао Шумин.

В то же время Аида Балаева предложила поддержать ротацию казахстанских художественных, документальных, анимационных фильмов на телеканалах КНР, а также оказать содействие в производстве совместных сериалов и роликов о достопримечательностях и культурных объектах Казахстана.

Также министр отметила особую заинтересованность в учас­тии казахстанских деятелей культуры в телевизионных шоу Китая, транслирующихся в самых крупных СМИ мира по масштабу вещания.

Кроме того, стороны рассмот­рят проекты сог­лашений о взаи­модействии в сфере СМИ и информации, теле- и радиовещания, по вопросам аудиовизуальной продукции.

Еще одна встреча состоялась у министра культуры и информации РК с генеральным директором крупнейшей медиакорпорации КНР Global China Media Corporation Шэнь Хайсюнем. Он предложил казах­станской стороне заключить соглашение о производстве документальных фильмов, направленных на популяризацию культурного наследия и культурных ценнос­тей сторон.

Уже в канун празднования Нау­рыза будет реализована договоренность о ротации казахских кюев на радиостанциях Китая.

На встрече с председателем Государственного комитета КНР по делам нацио­нальностей Пань Юэ Аида Балаева рассказала о том, что впервые в истории Казахстана в стране создан мультинациональный ансамбль песни и танца «Бірлік». Для эффективного обмена опытом и наработками министр предложила рассмотреть возможность организации гастролей ансамбля в Пекин, а также проведения мас­тер-классов художественных руководителей ансамбля разных национальностей и меньшинств, действующего при Госкомитете КНР.

Завершила рабочую поездку в Пекин встреча с директором Китайского Большого театра Ван Нином, на которой стороны рассмот­рели вопросы развития театрального искусства двух стран.