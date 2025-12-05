Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане выходит отечественный мультфильм, объясняющий детям основы финансовой грамотности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Как отметили в министерстве, в соответствии с поручением Главы государства продолжается комплексная работа по повышению финансовой грамотности учителей и учащихся. Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Минпросвещения РК совместно с Национальным Банком РК подготовили анимационный фильм, направленный на обучение детей базовым навыкам управления деньгами.

«Қаржы әлемі» – 12-серийный мультсериал о школьниках, живущих в лесном городке. В каждой серии раскрываются финансовые ситуации, с которыми сталкиваются персонажи – Барс, Архар, Кулан, Рысь, Белка, Полевка и Еж. В простой и понятной форме объясняются такие понятия, как рациональное использование денег, сбережения, планирование, труд и инвестиции.

Кроме того, через сюжетные линии героев поднимаются темы финансового мошенничества и пирамид, а также рассматриваются способы защиты от них.