Казахстанский опыт развития госслужбы интересен за рубежом

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

В столице состоялась международная научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию Академии госуправления при Президенте РК

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Приветственный адрес ее участникам направил Глава государства. «За 30 лет академия стала одним из ведущих учебных заведений. Достигла значительных успехов в подготовке и повышении квалификации государственных служащих. Для каждого государственного служащего является долгом ставить национальные интересы превыше всего, прилагая все усилия по строительству Справедливого Казахстана. Очень важно в современных условиях быть честным, справедливым, инновационным и креативным. Академия вносит значимый вклад в формирование нового поколения государственных служащих, обучая, воспитывая и прививая своим выпускникам лучшие качества. Это результат кропотливого труда каждого преподавателя. Уверен, что и в дальнейшем преподавательский коллектив будет продолжать служить во благо страны», – говорится в обращении, которое зачитал начальник Канцелярии Президента РК Бакытжан Сариев.

Национальная высшая школа государственного управления была создана в 1994 году для подготовки отечественных управленцев высшего класса, способных реализовывать стратегические планы государства. В 2000-м Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан переехала из Алматы в Астану.

За 30 лет здесь получили высококачественное образование более 3 тыс. выпускников магистратуры и докторантуры. За год в академии и ее филиалах в регионах повышают профессиональную квалификацию свыше 40 тыс. слушателей, из них 26 тыс. – госслужащие. За эти годы высшее учебное заведение проделало большую работу по профессионализации и повышению конкурентоспособности госаппарата.

Как отметил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, академия стала учебным заведением, где имеется широкая научная база. Она подготовила и выпустила не одну плеяду необходимых специалистов в сфере государственного управления.

– АГУ способствовала повышению профессиональных навыков и компетенций госслужащих и вносит неоценимый вклад в формирование высшей управленческой культуры среди них, – подчеркнул он. – Глава государства в Послании народу отметил актуальность проблемы повышения компетенций госслужащих, ведь чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нам нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки. Учитывая те задачи, что ставит перед нами Президент, важно закрепить в сознании государственных служащих идею «Адал азамат», которая должна стать движущей силой их духовно-нравственного развития.

В рамках новой Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы принимаются меры по переходу на гибридную модель госслужбы. Все эти тенденции основываются на формировании профессионального и сервисного госаппарата в соответствии с принципом «не человек для государства, а государство для человека».

Как отметил представитель зарубежной делегации, исполнительный президент Школы государственного управления Мухаммеда бин Рашида Али бин Себаа аль-Марри, опыт казахстанской академии представляет сегодня большой интерес для ОАЭ.

– Наши школы госуправления очень схожи друг с другом, в том числе и по требованиям к магистрантам. Поэтому мы можем делиться опытом и улучшать партнерство между школами, – подчерк­нул он.

Губернатор Бургасской области (Болгария) Мария Нейкова в Казахстане не впервые, в начале года она уже выступала с лекциями перед слушателями АГУ.

– И как госслужащая, и как профессор хочу отметить, что государство должно иметь хорошо подготовленный аппарат как на национальном, так и на региональном уровнях. В Казахстане я вижу молодых специалистов, которые рвутся к знаниям, а я в свою очередь могу поделиться опытом с ними, – отметила Мария Нейкова.

Обмен мнениями продолжился и в ходе секционных заседаний, посвященных вопросам формирования сервисной и клиентоориентированной системы госслужбы, современных тенденций в госуправлении, цифровизации кадровых процессов и оказания госуслуг, искусственного интеллекта...

Завершили работу конференции секция-встреча ректоров академий государственного управления различных государств и форум выпускников.

#госслужба #конференция #АГУ

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