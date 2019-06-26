Казахстанский путь – путь мира

Именно благодаря этому курсу, взятому Елбасы еще на заре обретения республикой суверенитета, наша страна стала восприниматься международным сообществом как ответственный и заслуживающий доверия игрок. А укрепление авторитета Казах­стана на глобальной арене, в свою очередь, дало возможность более эффективно продвигать идеи и инициативы, нацеленные на поддержание безопасности, формирование более справедливого миропорядка, укрепление диалога как ключевого фактора устойчивого развития.

Заслуженный авторитет

Внешнеполитический курс – всегда отражение курса внутриполитического. Первый Президент Казахстана, продвигая на глобальной арене такие инициа­тивы, как построение мира без ядерного оружия, диалог цивилизаций, укрепление межэтнического мира и согласия, всегда подавал, так сказать, личный пример.

Стоит вспомнить беспрецедентное до сих пор решение ­Нурсултана Назарбаева об отказе от ядерного оружия, которое было реализовано с такой мудростью и прагматизмом, что процесс денуклеаризации нашей страны и теперь вызывает восхищение. Или взять инициативу Елбасы о проведении съездов лидеров мировых и традиционных религий, на которых за одним столом собираются и обсуждают общие темы представители самых разных конфессий, некоторые из которых исторически находятся в не самых дружественных отношениях.

Нельзя не отметить и уникальный опыт Казахстана по сохранению мира, согласия и граж­данского единства в обществе, состоящем из представителей более чем ста различных этносов, который признан эффективным и изучается по всему миру.

Такой подход Первого Президента – когда слова не расходятся с делами, а дела взвешены, продуманны и миролюбивы – заставил мировое сообщество прислушиваться к Казахстану.

За последние 10 лет мы получили немало подтверждений тому, что в международном сообществе Казахстан ценят и уважают. Одно из самых значимых имело место совсем недавно – наша страна впервые в своей истории была избрана на 2017–2018 годы непостоянным членом Совета Безопасности ООН – самого влиятельного органа в структуре Организации Объединенных Наций.

Непостоянные члены избираются голосованием, в котором принимают участие все страны – члены ООН, и на этой процедуре в 2016 году Казахстан во втором раунде голосования получил поддержку 138 стран, что стало закономерным итогом проводимой на высшем уровне политики. Это была победа казахстанской дипломатии и триумф внешнеполитического курса Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

В своем обращении по случаю избрания Казахстана в СБ ООН Елбасы отметил, что наша страна готова внести вклад в поиск решений глобальных проблем и воспользуется своим шансом сделать будущее более уверенным и благополучным.

Приступая к деятельности в качестве непостоянного члена Совбеза ООН, Казахстан определил для себя 7 приоритетных направлений. Это разоружение и нерас­пространение, построение мира без конфликтов, Цент­ральная Азия и Афганистан, контртерроризм, мир и безопас­ность в Африке, взаимозависимость безо­пасности и развития, реформа ООН. Работа в такой структуре, как СБ ООН предполагает, что в фокусе внимания государства-­члена будет гораз­до более широкий спектр тем, чем обычно. Однако приоритеты, обозначенные нашей страной, несмотря на свой глобальный характер, носили хорошо считываемый «код» внешней политики Первого Президента.

Стоит вспомнить только председательство Казахстана в Совбезе в январе 2018 года: ключевым мероприятием нашей страны в этот период стало заседание СБ ООН «Нераспространение ОМУ: меры доверия». Уже в самой теме отражены именно те вопросы, которым Нурсултан Назарбаев­ традиционно уделяет самое прис­тальное внимание.

«Реалии сегодняшнего дня таковы, что многие конфликты можно предупредить и эффективно урегулировать только при условии наличия взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами. …Но это не означает, что остальные страны должны оставаться в стороне, что от них мало что зависит. Мировое сообщество – это единый организм, который силен в своем многообразии и многоукладстве, который может выживать и развиваться при наличии баланса и гармонии между населяющими нашу планету нациями и народами», – эти слова, сказанные Первым Президентом в штаб-квартире СБ ООН в Нью-Йорке, – прекрасное выражение одной из ключевых идей, продви­гаемых Елбасы.

Нурсултан Назарбаев с самого начала определил, что наиболее оптимальным для страны будет многовекторный внешнеполитический курс. При этом Елбасы сумел очень эффективно реализовать его исполнение на практике, выстраивая дружественный и конструктивный диалог со всеми странами и регионами, находя общий язык с самыми разными лидерами. Как результат – у Казах­стана ни с одной страной мира нет нерешенных полити­ческих вопросов, недопонимания и уж тем более конфликтов. Даже международно-правовое оформление государственных границ наша страна завершила первой из государств постсоветского пространства.

Такое по большому счету уникальное политическое положение делает Казахстан идеальным медиатором в решении проблем и конфликтов, возникающих между другими членами международного сообщества. А неравнодушие и ответственность Нурсултана Назарбаева сделали нашу страну весьма востребованной в этом отношении.

Так, например, еще в 90-х годах Казахстан и лично Елбасы принимали участие в урегулировании ситуации в Таджикистане, где разгорелась гражданская война.

В последние годы, учитывая усиливающуюся турбулентность в международных отношениях, Нурсултан Назарбаев окончательно утвердился как лидер-­миротворец. Елбасы лично сыграл­ ключевую роль в разрешении конфликта, начавшегося между Россией и Турцией в 2015 году после инцидента с крушением российского бомбардировщика, сбитого турецким истребителем. Этот факт потом публично подчеркивали президенты обеих стран.

Примечательно, что в 2016 году именно Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обратились к Первому Президенту РК Нурсултану ­Назарбаеву с просьбой провести в Казахстане переговоры по урегулированию кризиса в Сирии. Елбасы инициативу, разумеется, поддержал – так был запущен дополняющий переговоры в Женеве Астанинский процесс, на котором впервые за стол переговоров сели представители действующей сирийской власти и оппозиции.

К слову, первый раунд переговоров в нашей столице прошел в январе 2017 года, то есть символично пришелся на начало деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Безопасность – задача общая

Доказательством эффективности внешнеполитической деятельности Первого Президента и грамотного позиционирования Казахстана на международной арене стало и избрание нашей страны председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году.

Достижение на самом деле выдающееся. На тот момент суверенная история нашей респуб­лики не насчитывала и 20 лет, и мы были первым государством Центральной Азии, мусульманским и тюркоязычным, первой постсоветской республикой, которой было доверено председательствовать в организации, объединяющей 56 стран из трех частей света (Европа, Азия, Северная Америка).

Тот факт, что заявка Казахстана на председательство в ОБСЕ была одобрена, более того, нашей стране на этом посту удалось провес­ти первый и пока единст­венный в новом тысячелетии саммит организации на высшем уровне, – во многом непосредственная заслуга Нурсултана Назарбаева. Только его исключительный политический авторитет позволил не просто собрать в декабре 2010 года в столице Казахстана 73 официальные делегации стран – участниц, международных и региональных организаций (в том числе 38 глав государств и правительств), но и прийти к конкретному результату – принять историческую Астанинскую дек­ларацию.

Содержание этого принятого по итогам сложных переговоров документа хорошо известно, его ключевой посыл – призыв осознать неделимость безопасности, объединиться ради всеобщего блага.

А уже на следующий год после председательства Казахстана в ОБСЕ наша страна заняла аналогичный пост в другой международной структуре – Организации исламского сотрудничества (до 2011 года – Организация «Исламская конференция»).

«В 2008 году Организация «Исламская конференция», вторая после ООН по числу участников международная структура (более 50 стран), приняла решение о председательстве Казахстана в ОИК в 2011 году. Символично, что годом ранее было успешно реализовано председательство нашей страны в ОБСЕ. Такая международно-­политическая последовательность свидетельст­вовала об активном взаимодействии как со странами Европы, так и с мусульманскими странами, об уникальности глобальной миссии Казахстана, стремлении содействовать взаимопониманию между исламским миром и Западом», – вспоминает Нурсултан­ Назарбаев в своей книге «Эра независимости».

Первый Президент Казахстана всегда делал акцент на том, что безопасность – понятие комплекс­ное и всеобщее. Ни одна страна не может жить абсолютно спокойно, если нет такого же спокойствия за внешними рубежами, и усилия по достижению мира, безопасности, стабильности и развития могут быть по-настоящему эффективными только при условии вовлечения в данную работу всех игроков. ­В идеале – на глобальном уровне. Как минимум – на региональном.

Этот подход созвучен в том чис­ле с идеей Первого Президента о созыве Совещания по взаимодейст­вию и мерам доверия в Азии – она была озвучена на полях 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН еще в 1992 году, во время самого первого выступ­ления Нурсултана Назарбаева на этой площадке. СВМДА задумывалось как своего рода азиатский аналог ОБСЕ. Елбасы уже тогда, 27 лет назад, увидел лакуну в очень важном поле – в Азии на тот момент фактически не было многосторонних организаций, способных сыграть свою роль в укреплении мира и стабильности.

СВМДА стало одним из самых масштабных внешнеполити­ческих проектов Нурсултана Назарбаева. Сейчас в совещание вовлечены 27 государств. В 2014 году на саммите СВМДА в Шанхае Первый Президент заявил о необходимос­ти трансформации совещания в Организацию по безопасности и развитию Азии (ОБРА).

«Она должна составить здоровую конкуренцию ОБСЕ. Запад в отрыве от Востока, без взаимного сотрудничества и взаимопонима­ния, а также учета восточных традиций и ценностей не может устойчиво развиваться», – сказал тогда Елбасы.

Диалог и доверие

Последние годы во внешнеполитических инициативах и в выступ­лениях Первого Президента РК на международных мероприятиях чаще и ярче всего звучала единая, так сказать, сверхтема: между ведущими политическими силами мира наблюдается опасный для всего человечества дефицит доверия, преодолеть который можно лишь путем диалога.

Так, в своем знаменитом антивоенном Манифесте «Мир. XXI век», обнародованном в 2016 году на Глобальном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, Нурсултан Назарбаев, в частности, предложил создать Глобальную коалицию государств за мир, стабильность, доверие и безопасность под эгидой ООН.

В 2017 году на церемонии открытия здания Банка низкообо­гащенного урана под эгидой ­МАГАТЭ Елбасы говорил о том, что отсутствие доверия между основными ядерными державами препятствует достижению в мировом сообществе единства по вопросу глобальной ядерной безопасности.

В прошлом году, выступая на саммите форума «Азия – Европа» в Брюсселе, Первый Президент заявил, что конструктивный диа­лог между великими державами является гарантом глобальной стабильности и безопасности, однако сейчас международное сообщество не в силах прийти к такому диалогу и взаимопониманию. Он сравнил нынешнее экономическое, политическое и военное противостояние с кубинским кризисом 60-х годов прошлого века и подчеркнул, что мировые игроки, от которых зависит решение сложившейся проблемы, должны найти общий язык и договориться. Елбасы даже предложил казах­станскую столицу в качестве места, где могли бы встретиться лидеры США, России, Китая и Евросоюза.

В 2019 году эта мысль оформилась уже в конкретную инициативу – новую геополитическую реальность «Три Д» – которую Нурсултан Назарбаев озвучил на втором форуме «Пояс и путь» в Пекине.

«Наша внешнеполитическая ­доктрина нацелена на многостороннее сотрудничество и совместное развитие, укрепление доверия и безопасности. Когда это было необходимо, мы подавали пример всему миру по самым сложным вопросам международной повестки. …Мы готовы и далее прилагать сопоставимые усилия для формирования глобальной архитектуры, которая бы содейст­вовала решению неотложных задач в геополитике и геоэкономике. По моему мнению, это можно воплотить за счет соз­дания новой реальности «Три Д», которая означает необходимость налаживания «Трех диалогов», – предложил Первый Президент.

«Три Д» – это диалог между США, Россией, Китаем и Европейским союзом; диалог на уровне Евразии для объединения потенциалов СВМДА и ОБСЕ, а также сис­темный экономический диалог между Евразийским экономи­ческим союзом, Европейским сою­зом, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии.

...Внешнеполитические ини­циативы Нурсултана Назарбаева­ всегда вызывают огромный международный резонанс не только потому, что затрагивают самые актуальные и болезненные для глобального мира темы. Особенность Елбасы как политика в том, что, поднимая проблему, он предлагает и свое видение путей ее решения – не абстрактных и нереальных, а вполне осуществимых, причем основанных исключительно на мирных дипломатических методах и принципах взаимной выгоды.

Такой подход, а также ответственность и последовательность в своих убеждениях, умение не только хорошо «считывать» тренды, но и предвидеть их закрепили статус авторитетного лидера международного масштаба за Нурсултаном Назарбаевым, а через него – и за Республикой Казах­стан, Первым Президентом и основателем которой он является.