Казахстанский путь – путь мира

Именно благодаря этому курсу, взятому Елбасы еще на заре обретения республикой суверенитета, наша страна стала восприниматься международным сообществом как ответственный и заслуживающий доверия игрок. А укрепление авторитета Казахстана на глобальной арене, в свою очередь, дало возможность более эффективно продвигать идеи и инициативы, нацеленные на поддержание безопасности, формирование более справедливого миропорядка, укрепление диалога как ключевого фактора устойчивого развития.
Заслуженный авторитет
Внешнеполитический курс – всегда отражение курса внутриполитического. Первый Президент Казахстана, продвигая на глобальной арене такие инициативы, как построение мира без ядерного оружия, диалог цивилизаций, укрепление межэтнического мира и согласия, всегда подавал, так сказать, личный пример.
Стоит вспомнить беспрецедентное до сих пор решение Нурсултана Назарбаева об отказе от ядерного оружия, которое было реализовано с такой мудростью и прагматизмом, что процесс денуклеаризации нашей страны и теперь вызывает восхищение. Или взять инициативу Елбасы о проведении съездов лидеров мировых и традиционных религий, на которых за одним столом собираются и обсуждают общие темы представители самых разных конфессий, некоторые из которых исторически находятся в не самых дружественных отношениях.
Нельзя не отметить и уникальный опыт Казахстана по сохранению мира, согласия и гражданского единства в обществе, состоящем из представителей более чем ста различных этносов, который признан эффективным и изучается по всему миру.
Такой подход Первого Президента – когда слова не расходятся с делами, а дела взвешены, продуманны и миролюбивы – заставил мировое сообщество прислушиваться к Казахстану.
За последние 10 лет мы получили немало подтверждений тому, что в международном сообществе Казахстан ценят и уважают. Одно из самых значимых имело место совсем недавно – наша страна впервые в своей истории была избрана на 2017–2018 годы непостоянным членом Совета Безопасности ООН – самого влиятельного органа в структуре Организации Объединенных Наций.
Непостоянные члены избираются голосованием, в котором принимают участие все страны – члены ООН, и на этой процедуре в 2016 году Казахстан во втором раунде голосования получил поддержку 138 стран, что стало закономерным итогом проводимой на высшем уровне политики. Это была победа казахстанской дипломатии и триумф внешнеполитического курса Первого Президента Нурсултана Назарбаева.
В своем обращении по случаю избрания Казахстана в СБ ООН Елбасы отметил, что наша страна готова внести вклад в поиск решений глобальных проблем и воспользуется своим шансом сделать будущее более уверенным и благополучным.
Приступая к деятельности в качестве непостоянного члена Совбеза ООН, Казахстан определил для себя 7 приоритетных направлений. Это разоружение и нераспространение, построение мира без конфликтов, Центральная Азия и Афганистан, контртерроризм, мир и безопасность в Африке, взаимозависимость безопасности и развития, реформа ООН. Работа в такой структуре, как СБ ООН предполагает, что в фокусе внимания государства-члена будет гораздо более широкий спектр тем, чем обычно. Однако приоритеты, обозначенные нашей страной, несмотря на свой глобальный характер, носили хорошо считываемый «код» внешней политики Первого Президента.
Стоит вспомнить только председательство Казахстана в Совбезе в январе 2018 года: ключевым мероприятием нашей страны в этот период стало заседание СБ ООН «Нераспространение ОМУ: меры доверия». Уже в самой теме отражены именно те вопросы, которым Нурсултан Назарбаев традиционно уделяет самое пристальное внимание.
«Реалии сегодняшнего дня таковы, что многие конфликты можно предупредить и эффективно урегулировать только при условии наличия взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами. …Но это не означает, что остальные страны должны оставаться в стороне, что от них мало что зависит. Мировое сообщество – это единый организм, который силен в своем многообразии и многоукладстве, который может выживать и развиваться при наличии баланса и гармонии между населяющими нашу планету нациями и народами», – эти слова, сказанные Первым Президентом в штаб-квартире СБ ООН в Нью-Йорке, – прекрасное выражение одной из ключевых идей, продвигаемых Елбасы.
Нурсултан Назарбаев с самого начала определил, что наиболее оптимальным для страны будет многовекторный внешнеполитический курс. При этом Елбасы сумел очень эффективно реализовать его исполнение на практике, выстраивая дружественный и конструктивный диалог со всеми странами и регионами, находя общий язык с самыми разными лидерами. Как результат – у Казахстана ни с одной страной мира нет нерешенных политических вопросов, недопонимания и уж тем более конфликтов. Даже международно-правовое оформление государственных границ наша страна завершила первой из государств постсоветского пространства.
Такое по большому счету уникальное политическое положение делает Казахстан идеальным медиатором в решении проблем и конфликтов, возникающих между другими членами международного сообщества. А неравнодушие и ответственность Нурсултана Назарбаева сделали нашу страну весьма востребованной в этом отношении.
Так, например, еще в 90-х годах Казахстан и лично Елбасы принимали участие в урегулировании ситуации в Таджикистане, где разгорелась гражданская война.
В последние годы, учитывая усиливающуюся турбулентность в международных отношениях, Нурсултан Назарбаев окончательно утвердился как лидер-миротворец. Елбасы лично сыграл ключевую роль в разрешении конфликта, начавшегося между Россией и Турцией в 2015 году после инцидента с крушением российского бомбардировщика, сбитого турецким истребителем. Этот факт потом публично подчеркивали президенты обеих стран.
Примечательно, что в 2016 году именно Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обратились к Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву с просьбой провести в Казахстане переговоры по урегулированию кризиса в Сирии. Елбасы инициативу, разумеется, поддержал – так был запущен дополняющий переговоры в Женеве Астанинский процесс, на котором впервые за стол переговоров сели представители действующей сирийской власти и оппозиции.
К слову, первый раунд переговоров в нашей столице прошел в январе 2017 года, то есть символично пришелся на начало деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
Безопасность – задача общая
Доказательством эффективности внешнеполитической деятельности Первого Президента и грамотного позиционирования Казахстана на международной арене стало и избрание нашей страны председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году.
Достижение на самом деле выдающееся. На тот момент суверенная история нашей республики не насчитывала и 20 лет, и мы были первым государством Центральной Азии, мусульманским и тюркоязычным, первой постсоветской республикой, которой было доверено председательствовать в организации, объединяющей 56 стран из трех частей света (Европа, Азия, Северная Америка).
Тот факт, что заявка Казахстана на председательство в ОБСЕ была одобрена, более того, нашей стране на этом посту удалось провести первый и пока единственный в новом тысячелетии саммит организации на высшем уровне, – во многом непосредственная заслуга Нурсултана Назарбаева. Только его исключительный политический авторитет позволил не просто собрать в декабре 2010 года в столице Казахстана 73 официальные делегации стран – участниц, международных и региональных организаций (в том числе 38 глав государств и правительств), но и прийти к конкретному результату – принять историческую Астанинскую декларацию.
Содержание этого принятого по итогам сложных переговоров документа хорошо известно, его ключевой посыл – призыв осознать неделимость безопасности, объединиться ради всеобщего блага.
А уже на следующий год после председательства Казахстана в ОБСЕ наша страна заняла аналогичный пост в другой международной структуре – Организации исламского сотрудничества (до 2011 года – Организация «Исламская конференция»).
«В 2008 году Организация «Исламская конференция», вторая после ООН по числу участников международная структура (более 50 стран), приняла решение о председательстве Казахстана в ОИК в 2011 году. Символично, что годом ранее было успешно реализовано председательство нашей страны в ОБСЕ. Такая международно-политическая последовательность свидетельствовала об активном взаимодействии как со странами Европы, так и с мусульманскими странами, об уникальности глобальной миссии Казахстана, стремлении содействовать взаимопониманию между исламским миром и Западом», – вспоминает Нурсултан Назарбаев в своей книге «Эра независимости».
Первый Президент Казахстана всегда делал акцент на том, что безопасность – понятие комплексное и всеобщее. Ни одна страна не может жить абсолютно спокойно, если нет такого же спокойствия за внешними рубежами, и усилия по достижению мира, безопасности, стабильности и развития могут быть по-настоящему эффективными только при условии вовлечения в данную работу всех игроков. В идеале – на глобальном уровне. Как минимум – на региональном.
Этот подход созвучен в том числе с идеей Первого Президента о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии – она была озвучена на полях 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН еще в 1992 году, во время самого первого выступления Нурсултана Назарбаева на этой площадке. СВМДА задумывалось как своего рода азиатский аналог ОБСЕ. Елбасы уже тогда, 27 лет назад, увидел лакуну в очень важном поле – в Азии на тот момент фактически не было многосторонних организаций, способных сыграть свою роль в укреплении мира и стабильности.
СВМДА стало одним из самых масштабных внешнеполитических проектов Нурсултана Назарбаева. Сейчас в совещание вовлечены 27 государств. В 2014 году на саммите СВМДА в Шанхае Первый Президент заявил о необходимости трансформации совещания в Организацию по безопасности и развитию Азии (ОБРА).
«Она должна составить здоровую конкуренцию ОБСЕ. Запад в отрыве от Востока, без взаимного сотрудничества и взаимопонимания, а также учета восточных традиций и ценностей не может устойчиво развиваться», – сказал тогда Елбасы.
Диалог и доверие
Последние годы во внешнеполитических инициативах и в выступлениях Первого Президента РК на международных мероприятиях чаще и ярче всего звучала единая, так сказать, сверхтема: между ведущими политическими силами мира наблюдается опасный для всего человечества дефицит доверия, преодолеть который можно лишь путем диалога.
Так, в своем знаменитом антивоенном Манифесте «Мир. XXI век», обнародованном в 2016 году на Глобальном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, Нурсултан Назарбаев, в частности, предложил создать Глобальную коалицию государств за мир, стабильность, доверие и безопасность под эгидой ООН.
В 2017 году на церемонии открытия здания Банка низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ Елбасы говорил о том, что отсутствие доверия между основными ядерными державами препятствует достижению в мировом сообществе единства по вопросу глобальной ядерной безопасности.
В прошлом году, выступая на саммите форума «Азия – Европа» в Брюсселе, Первый Президент заявил, что конструктивный диалог между великими державами является гарантом глобальной стабильности и безопасности, однако сейчас международное сообщество не в силах прийти к такому диалогу и взаимопониманию. Он сравнил нынешнее экономическое, политическое и военное противостояние с кубинским кризисом 60-х годов прошлого века и подчеркнул, что мировые игроки, от которых зависит решение сложившейся проблемы, должны найти общий язык и договориться. Елбасы даже предложил казахстанскую столицу в качестве места, где могли бы встретиться лидеры США, России, Китая и Евросоюза.
В 2019 году эта мысль оформилась уже в конкретную инициативу – новую геополитическую реальность «Три Д» – которую Нурсултан Назарбаев озвучил на втором форуме «Пояс и путь» в Пекине.
«Наша внешнеполитическая доктрина нацелена на многостороннее сотрудничество и совместное развитие, укрепление доверия и безопасности. Когда это было необходимо, мы подавали пример всему миру по самым сложным вопросам международной повестки. …Мы готовы и далее прилагать сопоставимые усилия для формирования глобальной архитектуры, которая бы содействовала решению неотложных задач в геополитике и геоэкономике. По моему мнению, это можно воплотить за счет создания новой реальности «Три Д», которая означает необходимость налаживания «Трех диалогов», – предложил Первый Президент.
«Три Д» – это диалог между США, Россией, Китаем и Европейским союзом; диалог на уровне Евразии для объединения потенциалов СВМДА и ОБСЕ, а также системный экономический диалог между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии.
...Внешнеполитические инициативы Нурсултана Назарбаева всегда вызывают огромный международный резонанс не только потому, что затрагивают самые актуальные и болезненные для глобального мира темы. Особенность Елбасы как политика в том, что, поднимая проблему, он предлагает и свое видение путей ее решения – не абстрактных и нереальных, а вполне осуществимых, причем основанных исключительно на мирных дипломатических методах и принципах взаимной выгоды.
Такой подход, а также ответственность и последовательность в своих убеждениях, умение не только хорошо «считывать» тренды, но и предвидеть их закрепили статус авторитетного лидера международного масштаба за Нурсултаном Назарбаевым, а через него – и за Республикой Казахстан, Первым Президентом и основателем которой он является.