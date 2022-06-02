Экономика
Казахстанский шоколад, кокшетауское мороженое, лепсинский мед – географическое указание введут в сферу интеллектуальной собственности
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял поправки по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Гульмира Бижанова, по предлагаемым нормам проведено широкое обсуждение с привлечением всех заинтересованных сторон – авторов и правообладателей, патентных поверенных, ученых, представителей коллективных организаций, экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности, заинтересованных государственных органов и палаты "Атамекен".

В итоге разработан ряд поправок, направленных на совершенствование сферы регулирования интеллектуальной собственности.

Так, предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.

"Также предлагается введение нового объекта интеллектуальной собственности – "географическое указание". Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом. К примеру, "казахстанский шоколад", "кокшетауское мороженое", "осакаровский саумал", "лепсинский мед", – пояснила депутат. 

Кроме того, вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, ратифицированным   25 марта 2016 года.

"Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий", – отметила Гульмира Бижанова. 

Также предлагается "оппозиционная" система по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров. 

"Таким образом предоставится возможность любым заинтересованным лицам направить возражение в экспертную организацию уже на этапе рассмотрения заявки. Это исключит возможные риски оспаривания на этапе регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров", – сказала депутат.

Также в части патентных поверенных поправки направлены на уточнение предъявляемых квалификационных требований, прав патентного поверенного и процедуры его исключения из реестра.

"Поправка позволит повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными", – отметила депутат Бижанова.

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