Фото из личного архива Сергея Цырульникова

Почетный член Казахстанского Союза спортсменов, легендарный силач Сергей Цырульников установил сразу три новых мировых рекорда Гиннесса в Милане. А именно разогнул 14 подков за 57 секунд, лопнул 9 грелок с помощью дыхания, вбил 19 гвоздей в сковороды — голыми руками

«Сила, дух и преданность своей стране — Сергей снова доказал, что казахстанские спортсмены достойны мировой арены. Гордимся!» — говорится в тексте поздравления.

В свою очередь Сергей Цырульников отметил, что для него важно, чтобы иностранцы узнавали о силовом наследии батыров.