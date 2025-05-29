Казахстанский силач установил три рекорда в Италии

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Казахстанский союз спортсменов в соцсетях поделился радостной новостью с болельщиками, сообщает Kazpravda.kz 

Фото из личного архива Сергея Цырульникова

Почетный член Казахстанского Союза спортсменов, легендарный силач Сергей Цырульников установил сразу три новых мировых рекорда Гиннесса в Милане. А именно разогнул 14 подков за 57 секунд, лопнул 9 грелок с помощью дыхания, вбил 19 гвоздей в сковороды — голыми руками

«Сила, дух и преданность своей стране — Сергей снова доказал, что казахстанские спортсмены достойны мировой арены. Гордимся!» — говорится в тексте поздравления.

В свою очередь Сергей Цырульников отметил, что для него важно, чтобы иностранцы узнавали о силовом наследии батыров.  

«Этот рекорд я хочу посвятить народу Казахстана за его поддержку. Почему именно подкова? Потому что это силовая традиция нашего народа, наших батыров», — сказал Сергей Цырульников.

 

#рекорд #Италия #силач #Сергей Цырульников

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