Казахстанский союз спортсменов в соцсетях поделился радостной новостью с болельщиками, сообщает Kazpravda.kz
Почетный член Казахстанского Союза спортсменов, легендарный силач Сергей Цырульников установил сразу три новых мировых рекорда Гиннесса в Милане. А именно разогнул 14 подков за 57 секунд, лопнул 9 грелок с помощью дыхания, вбил 19 гвоздей в сковороды — голыми руками
«Сила, дух и преданность своей стране — Сергей снова доказал, что казахстанские спортсмены достойны мировой арены. Гордимся!» — говорится в тексте поздравления.
В свою очередь Сергей Цырульников отметил, что для него важно, чтобы иностранцы узнавали о силовом наследии батыров.
«Этот рекорд я хочу посвятить народу Казахстана за его поддержку. Почему именно подкова? Потому что это силовая традиция нашего народа, наших батыров», — сказал Сергей Цырульников.