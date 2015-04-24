Казахстанский спецназ вошел в тройку лучших на чемпионате в Иордании
Талгат Исенов
Бойцы спецподразделения Министерства обороны Казахстана заняли третье место на престижном международном соревновании на приз короля в Иордании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО.
"В учебном центре специальных операций Короля Абдуллы II KASOTC завершились 7-е ежегодные соревнования "Warrior-2015". За 5 дней бойцы из 19 стран и 43 команд соревновались в 10 этапах и в одном личном первенстве. Команда из спецподразделения Министерства обороны Республики Казахстан, заняв 3-е место в самом сложном этапе – "Королевское испытание", получила почетный кубок", – сообщили в оборонном ведомстве.
Как пояснила пресс-служба, суть этапа состояла в преодолении дистанции в 10 км, в ходе которой каждый из участников должен был поразить мишень из снайперской и автоматической винтовок, пистолета, помпового ружья и пистолета из королевской коллекции.
На церемонии закрытия соревнований начальник учебного центра KASOTC бригадный генерал ВС Иордании Аль-Забен отметил, что состязания "Warrior" расширяют свою географию с каждым годом, а составляющие ее упражнения максимально приближены по своему характеру к боевым условиям.