Казахстанский стартап вышел на рынок США

Общество, Технологии, Цифровизация
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Резидент Astana hub, казахстанский стартап Qtap, масштабируется на рынок США, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал главы Минцифры Багдата Мусина

Фото: Kazpravda.kz

Он поделился историей фаундера стартапа Qtap Мадата Каримова.

-  Окончив всего девять классов школы, Мадат Каримов увлекся предпринимательством, пробовал себя в фотографии, открыл кафе, и позже без технического бэкграунда, учась на ходу, открыл с другом-программистом IT- студию. Через несколько лет он запустил успешный стартап Qtap.

Полгода назад Мадат Каримов переехал в Силиконовую долину, сейчас он развивает свой продукт для американского рынка. За это время стартапу удалось изучить новый конкурентный рынок, апгрейдить продукт и начать переговоры по партнерству с UFC и другими организациями. В этом году стартап планирует привлечь инвестиции на сумму $6 млн в seed раунде, в настоящее время идут переговоры c казахстанскими инвесторами и венчурными фондами в США, - рассказал Багдат Мусин. 

По его словам, в ближайшее время планируется запуск обновленной платформы для американских пользователей.

Платформа Qtap интегрируется с искусственным интеллектом, когда чат GPT помогает пользователям и дает им подсказки в работе с настройками платформы. Например, бронирует календарь, помогает настроить дизайн страниц-плиток и другие функции.

Qtap - это конструктор сайтов. Любой человек без какого-либо опыта программирования за несколько минут может создать себе уникальную страницу на платформе Qtap и торговать с нее физическими или цифровыми продуктами, принимать донаты, публиковать премиум-контент, продавать билеты, обучающие курсы и др.

#США #Багдат Мусин #стартап #конструктор сайтов #Qtap

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