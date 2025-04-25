Самирхон Абабакиров успешно выступил в весе до 63 килограммов

Фото: НОК

Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал серебряную медаль на международном турнире World Taekwondo President's Cup - Asian Region Тайане, сообщает Kazpravda.kz

По информации НОК, он успешно выступил в весе до 63 килограммов.

В первом бою он победил соотечественника Дулата Абдималика, затем с уверенностью одолел Хуанг Чо Ченга из Тайбэя в четвертьфинале. В полуфинале Самирхон оказался сильнее представителя Южной Кореи Жанг Жабина, обеспечив себе место в финале.

В финале казахстанец встретился с серебряным призером чемпионата мира, победителем Азиатских игр Джун Джаном из Южной Кореи.

Напомним, в активе команды Казахстана теперь три медали. Ранее третьими стали Батырхан Толеугали (до 80 кг) и Азиза Каражанова (до 53 кг).