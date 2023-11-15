Казахстанский военнослужащий участвует в миротворческой миссии ООН в Конго

Впервые офицер Вооруженных сил Казахстана принимает участие в миротворческой миссии ООН в Конго, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Майор Батыр Туяков направлен военным наблюдателем в миссию ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Военнослужащий проходит службу в Вооруженных силах РК с 2008 года. С отличием окончил курсы военных наблюдателей ООН, свободно владеет английским и французским языками.

В 2020-2021 годы он уже участвовал в миротворческой миссии в качестве офицера отдела взаимодействия штаба Временных сил ООН в Ливане.

В течение года майор Туяков будет выполнять функции военного наблюдателя в миссии ООН по стабилизации в Конго.

Таким образом выполняется поддержанное парламентом обращение президента по расширению участия Вооруженных сил Казахстана в миротворческих миссиях ООН.

Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго создана в 2010 году в целях защиты гражданского населения, гуманитарного персонала и упрочения мира.