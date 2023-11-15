Казахстанский военнослужащий участвует в миротворческой миссии ООН в Конго

Впервые офицер Вооруженных сил Казахстана принимает участие в миротворческой миссии ООН в Конго, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК
Майор Батыр Туяков направлен военным наблюдателем в миссию ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.
Военнослужащий проходит службу в Вооруженных силах РК с 2008 года. С отличием окончил курсы военных наблюдателей ООН, свободно владеет английским и французским языками.
В 2020-2021 годы он уже участвовал в миротворческой миссии в качестве офицера отдела взаимодействия штаба Временных сил ООН в Ливане.
В течение года майор Туяков будет выполнять функции военного наблюдателя в миссии ООН по стабилизации в Конго.
Таким образом выполняется поддержанное парламентом обращение президента по расширению участия Вооруженных сил Казахстана в миротворческих миссиях ООН.
Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго создана в 2010 году в целях защиты гражданского населения, гуманитарного персонала и упрочения мира.