Фото: НОК

Казахстанский борец вольного стиля Камиль Куруглиев пробился в финальный блок чемпионата мира в Загребе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В утешительном раунде весовой категории до 92 килограммов Куруглиев одержал победу над итальянцем Бенджамином Хонисом.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу казахстанца.

Таким образом, наш спортсмен поборется за бронзовую награду. Соперником будет Амирхоссейн Фирузпурбандпей из Ирана.