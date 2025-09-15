Казахстанский вольник поборется за «бронзу» ЧМ в Хорватии
В утешительном раунде Камиль Куруглиев победил итальянца Бенджамина Хониса
Казахстанский борец вольного стиля Камиль Куруглиев пробился в финальный блок чемпионата мира в Загребе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В утешительном раунде весовой категории до 92 килограммов Куруглиев одержал победу над итальянцем Бенджамином Хонисом.
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу казахстанца.
Таким образом, наш спортсмен поборется за бронзовую награду. Соперником будет Амирхоссейн Фирузпурбандпей из Ирана.