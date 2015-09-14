Казахстанцам предлагают указывать родовую принадлежность в паспортах
Жания Уранкаева
Легализовать рода предлагает известный казахстанский юрист Жангельды Сулейманов, передает Kazpravda.kz со ссылкой страницу Facebook активиста.
Законовед считает, что нужно как-то придать юридическую форму родам, ведь для многих род значит даже больше, чем национальность.
"Что есть, то есть. Мы все ценим и чтим, и гордимся нашими родами. Поэтому можно, наверное, ПО ЖЕЛАНИЮ указывать род в паспорте. А что, даже очень интересно будет выглядеть такой паспорт", – пишет Сулейменов.
Юрист подчеркнул, что такая система родов воистину является богатством нашего народа и мы должны беречь и сохранить такую уникальную систему.
"Вообще мы чем-то похожи на американцев, у них же тоже – вроде все они американцы, но у каждого есть своя нация – итальянцы, французы, евреи, русские, казахи, армяне и так далее. Мы же тоже казахи, но это более как союз племен и родов, который был создан в 14–15 веке, то есть всего прошло не более 550 лет", – сравнил Жангельды Сулейменов.
Инициатор идеи также отметил, что закон предусматривает особый подход для лиц казахской национальности в части изменения фамилий.
"Лица казахской национальности по их желанию вправе изменить написание своих фамилий и отчеств с исключением несвойственных казахскому языку аффиксов, но с сохранением корневых основ фамилий и отчеств. При этом к имени отца при написании отчества слитно добавляются окончания "улы" или "кызы" – в зависимости от пола лица, так что если в этой части закон предусматривает определенные исключения для казахов, то почему нельзя учесть и наши традиции в части родов", – заключил адвокат.
Напомним, ранее на пленарном заседании Мажилиса председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой системе Рахметом Мукашевым во время рассмотрения законопроекта "О внесении дополнений в Закон "О документах, удостоверяющих личность" была озвучена инициатива, согласно которой казахстанцев могут обязать присягать при получении удостоверений личности.