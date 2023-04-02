Казахстанцев предупредили об усилении ветра, заморозках и дожде

В некоторых регионах страны 3 апреля погода ухудшится, сообщили синоптики, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Фото: Kazpravda.kz

Большая часть территории страны 3 апреля будет находится под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-западе, юге страны с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, на юге с грозами.

По республике на юго-востоке ожидается очень сильный ветер, на юге – пыльная буря, на западе – туман.

В области Жетысу, Жамбылской областях сохраняется очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

Ночью в Алматинской и Жамбылской областях сохраняются заморозки 1-6 градусов. В Жетысуской - заморозки 2-7 градусов. На севере, в горных районах Туркестанской области заморозки - 1 градус.