Казахстанцев в четверг ждут грозы, шквал и сильная жара

В ряде регионов Казахстана в четверг, 29 июня, установится жаркая погода, а в других – дождливая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП " Казгидромет ".

Фото: Kazpravda.kz

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди.

Лишь на юге, юго-западе республики – погода без осадков. На большей части страны сохраняется усиление ветра, на севере, востоке - град, шквал, в центре ночью и утром - туман.

На большей части Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, на юге и юго-востоке Актюбинской, Карагандинской, Улытауской, на востоке и юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Жетысуской, на западе и востоке Кызылординской, на юге Западно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.