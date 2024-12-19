Подать заявку на подключение к газу стало возможным через eGov Mobile

Фото: АО «НИТ»

Теперь владельцы частных домов и объектов недвижимости могут получить технические условия на подключение к природному газу онлайн в приложении eGov Mobile, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Услуга доступна потребителям АО «QazaqGaz Aimaq» и предоставляется физическим лицам бесплатно. Технические условия на подключение к газу – документ, который подтверждает возможность подключения объекта к газораспределительной системе.

Воспользоваться услугой может владелец имущества. Для этого пользователю необходимо заполнить все обязательные поля формы, которая отображается в приложении, и подтвердить сведения о зарегистрированных правах на имущество.

Чтобы получить услугу, пользователю необходимо:

- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги» - «Недвижимость и ЖКХ» - «Выдача технических условий на присоединение к газораспределительным сетям»;

- указать тип объекта и выбрать имущество для подключения;

- прикрепить технический паспорт объекта;

- указать вид технического условия, причину подключения к системам газоснабжения и расход газа;

- выбрать и добавить вид газового оборудования, указать количество и нажать «Продолжить»;

- подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

В случае корректного заполнения заявления, результатом услуги является выдача технических условий, которые предоставляются газораспределительной организацией (АО «QazaqGaz Aimaq») либо мотивированный отказ.

Согласно действующему законодательству в сфере естественных монополий, отказ в выдаче технических условий допускается в случаях:

- отсутствия свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей АО «QazaqGaz Aimaq», необходимых для предоставления требуемого объема регулируемой услуги;

- отсутствия сетей АО «QazaqGaz Aimaq» или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги.

Сроки оказания услуги зависят от сложности объекта: для технически несложных объектов — 5 рабочих дней, для сложных — 10 рабочих дней.

Новый функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг МЦРИАП РК, АО «Национальные информационные технологии», Минэнерго и АО «QazaqGaz Aimaq».