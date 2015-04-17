Казахстанцы накопили 100 млн тонн мусора в стране

Около 100 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО) накоплено в Казахстане на сегодня. Об этом в ходе общественных обсуждений проекта закона по вопросам перехода Республики Казахстан к "зеленой экономике" сообщил директор департамента управления отходами Министерства энергетики Бейбут Шаханов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодня общий объем накопленных твердо-бытовых отходов в Казахстане составляет порядка 100 миллионов тонн. При этом ежегодно мы образуем в среднем 5–7 миллионов тонн. Согласно расчетам, к 2025 году эта цифра может вырасти до 8 миллионов в год. Основная масса всех этих отходов размещается на полигонах без предварительной обработки и обезвреживания", – сообщил Бейбут Шаханов.
По его словам, норма накопления ТБО на душу населения в региональном разрезе имеет широкий диапазон – от 80 до более 400 кг на человека в год. При этом существует немало проблем в процессе хранения ТБО.
"Практически на всех полигонах отсутствуют весы. То есть тоннаж фактически устанавливается путем перевода кубических метров в тонны. Значение удельного веса – от 250 до 300 килограммов. При этом среди большей части вывозимых на полигоны отходов есть очень много полезных вещей, которые можно переработать: бумага, стекло, пластик и другие", – отметил Бейбут Шаханов.
Директор департамента подчеркнул, что исходя из всего этого, в государственной программе была предусмотрена необходимость выстроить новую комплексную систему управления отходами. Эта система должна быть реализована с использованием следующих подходов: созданием системы утилизации отходов с предоставлением полного спектра услуг, сокращением числа полигонов и с переходом к широкому применению переработки вторичного использования, развитием экономики замкнутого цикла с многооборотным использованием продукции, улучшением экологической ситуации и снижением техногенного воздействия на окружающую среду.
"Для решения всего этого, как дополнительный инструмент, мы предложили внедрение расширенных обязательств производителя с целью покрытия части расходов на сбор и утилизацию отходов упаковки, электронного и электрического оборудования, транспортных средств, аккумуляторов, мебели и других товаров для использования. Учитывая политику государства и мнения представителей бизнеса, мы предложили наиболее оптимальный вариант, когда государство наименьшим образом участвует в этом процессе. Мы только устанавливаем определенные рамки, создаем основу для реализации такого механизма, а бизнес это уже сам все реализует", – добавил Бейбут Шаханов.