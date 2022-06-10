Фото пресс-службы Президента РК
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Казахстанцы по праву должны пользоваться благами экономического роста – Токаев

Глава государства провел заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Kazpravda.kz.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ принял на референдуме поправки в Конституцию, и они вступили в законную силу. Тем самым граждане поддержали строительство Нового, Справедливого Казахстана.

"Референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований. Мы должны оправдать доверие и ожидания народа. Необходимо строить общество с равными возможностями для всех. Наши граждане по праву должны пользоваться благами экономического роста. Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояние всего населения", – сказал Президент.

Глава государства считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.

"Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", – заявил Президент.

По его мнению, важны сплоченность и безукоризненное следование законности и ответственности.

"Все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. Прокуратура как надзорный орган обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур. В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги", – убежден Глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность.

"Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат", – подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, необходимо понимать, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики.

Президент поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.

"Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное – правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены Комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация Президента будет держать данный вопрос на контроле", – заключил Глава государства.

На заседании с докладами также выступили Премьер-министр Алихан Смаилов и Генеральный прокурор Берик Асылов.

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