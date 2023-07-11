Увеличилось количество жалоб казахстанцев на работу частных судебных исполнителей

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

За прошедшее полугодие в суды республики поступило более 4 тыс. исков на судебных исполнителей, что на 3% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Фото: Kazpravda.kz

Республиканскую палату частных судебных исполнителей РК предложили наделить компетенцией по разрешению споров по обжалованию их действий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РК подготовила краткий анализ по рассмотрению административных дел об оспаривании решений, действий или бездействия судебных исполнителей (СИ) за первое полугодие.

Так, чаще всего на действия судебных исполнителей жалуются по взысканию алиментов, принятию мер обеспечения исполнения, реализации арестованного имущества, взысканию исполнительской санкции, расходов по исполнению, пени и суммы оплаты деятельности СИ и определения их размеров.

За прошедшее полугодие в суды республики поступило более 4 тыс. исков на судебных исполнителей, что на 3% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

«Рост незначительный, однако ухудшается качество совершения исполнительных действий», – говорится в отчете.

Судебные исполнители продолжают незаконно накладывать аресты на счета должников, заработную плату, пособия, пенсии свыше установленного законом лимита – 50%.

В отчете отмечается, что имеются жалобы, которые могли быть разрешены на месте, не провоцируя подачу иска в суд. Например, исполнительный документ не соответствует требованиям или предъявляется не по месту нахождения должника, его имущества, также не извещает стороны об исполнительных действиях, незаконно выносит постановление о передаче земельного участка лицу, не являющимся взыскателем по делу.

По информации Верховного суда, из 4 тыс. окончено 93% дел.

«Более 55% дел с судебными исполнителями завершаются подтверждением их незаконных действий путем отзыва иска или заключения соглашения о примирительных процедурах. По результатам двух лет работы Административного процедурно-процессуального кодекса становится ясно, что на протяжении этого времени судисполнители допускают одни и те же ошибки. Данный показатель это наглядно демонстрирует», – говорится в сообщении.

Для оперативного разрешения споров и повышения эффективности восстановления прав, качества исполнения судебных актов и уровня доверия к ним, предлагается наделить Республиканскую палату частных судебных исполнителей компетенцией по разрешению споров по обжалованию их действий. К слову, в отдельных зарубежных странах споры по обжалованию действия судисполнителей заканчиваются на уровне апелляции, как в Азербайджане, либо первой инстанции, как в Латвии, добавили в Судебной коллегии.

#суд #жалобы #иск #ЧСИ #спор #частные судебные исполнители

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